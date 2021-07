Podle nového průzkumu by volby vyhrálo hnutí ANO. Šlachta předběhl ČSSD i KSČM

Tu by podpořilo 21,5 procenta lidí. Následovala by koalice Spolu, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, s 20 procenty hlasů. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostalo SPD a hnutí Přísaha před KSČM a ČSSD se zhruba pěti procenty hlasů. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median, která jeho výsledky dnes poskytla ČTK.

Podpora ANO se proti květnu zvýšila o tři procentní body, zatímco Piráti a STAN si pohoršili o 2,5 bodu, preference Spolu se téměř nezměnily. Meziměsíčně ztratilo i SPD, kterému by nyní dalo hlas osm procent občanů, tedy o procentní bod méně než v květnu.

Hnutí Přísaha Roberta Šlachty si od té doby polepšilo o dva body na šest procent, předběhlo tak ČSSD i KSČM, které od května ztratily. Komunisty by v červnu volilo 5,5 procenta lidí, o půl bodu méně než o měsíc dříve. Podpora sociální demokracie pak klesla o dva body na pět procent.

"Vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně dostala do Poslanecké sněmovny," doplnili v této souvislosti autoři průzkumu. Navíc statistická odchylka v případě malých stran činí plus minus půl procentního bodu a u nevětších až 3,5 bodu.

Data pro volební model sbírala agentura od 1. do 30. června a do průzkumu se zapojilo tisíc lidí starších 18 let. Červnových voleb by se zúčastnilo podle zjištění Medianu 63 procent voličů a zhruba 30 procent by k volbám do Sněmovny určitě nešlo.