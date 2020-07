Podzimní volby: Lidé v karanténě by mohli hlasovat korespondenčně, navrhuje Czernin

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) současná pravidla nedovolí na podzim hlasovat v krajských a senátních volbách těm, kteří budou v době hlasování v karanténě jako možní nosiči koronaviru nového typu.

Ministerstva vnitra a zdravotnictví proto vytvoří pracovní skupinu, která se bude zabývat epidemiologickými opatřeními během podzimních krajských a senátních voleb a možností hlasování lidí v karanténě. V krajním případě vicepremiér nevyloučil odklad hlasování. O možnosti korespondenční volby pro lidi v karanténě v uplynulých dnech hovořil zmocněnec vlády pro výzkum ve zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Hamáček v pondělí uvedl, že nelze do voleb pravidla změnit.

Místopředsedkyně klubu KDU-ČSL Šárka Jelínková míní, že případné vyřazení tisíců voličů v karanténě z voleb by mohlo ovlivnit výsledky hlasování o novém složení Senátu. Odklad hlasování nic neřeší, epidemiologická situace za třeba měsíc může být horší než v době voleb, řekla na tiskové konferenci. Vláda by podle ní proto měla připravit speciální postupy, které umožní volit v karanténě při zachování hygienických pravidel. S návrhy by kabinet měl přijít do 5. srpna.

Zákon o korespondenční volbě v zahraničí vláda odmítá projednat, čímž oddaluje jeho projednání Sněmovnou, uvedl dnes Czernin na tiskové konferenci. Hrozí podle něj, že návrh připravený opozicí spadne v příštím roce po skončení mandátu současné Sněmovny pod stůl. Usnesení Senátu by mělo vládu přimět k jednání. Senátor míní, že vláda projednání normy zdržuje, protože 600.000 voličů v zahraničí by mohlo ovlivnit výsledky voleb v její neprospěch. Podle lidovců není ale reálné návrh přijmout tak, aby změna platila už na podzim.

Podle opoziční TOP 09 by měl kabinet hledat cestu, jak umožnit občanům volební právo uplatnit, a to včetně těch, kteří budou v době hlasování v karanténě. "Korespondenční hlasování se do října stihnout nedá, navíc by to situaci nevyřešilo," podotkl v pondělí Hamáček.

Na obálkách by podle něj mohl virus zůstat, což by s sebou přineslo například nutnost jejich dezinfekce. Řešení, které by se stihlo do podzimu a vyloučilo všechna rizika, podle něj neexistuje. V dlouhodobém horizontu by to mohly být elektronické volby, což ale vyžaduje delší přípravu.

Hygienická opatření během podzimních voleb bude nově řešit speciální pracovní skupina. Zabývat se bude i volebním právem pro lidi v karanténě. Více v tiskové zprávě: https://t.co/IjErHPtEZi — Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 21, 2020

Pravidlo, podle kterého nemohou ve volbách hlasovat lidi umístění v karanténě kvůli potenciální nákaze přenosnou nemocí, platí pro krajské volby od roku 2000 a pro senátní od roku 1995. Pracovní skupina by ale měla podle Hamáčka zohlednit, že letos jde o bezprecedentní situaci, kterou v tomto rozsahu česká legislativa nepamatuje, a prověřit všechny možnosti včetně využití speciálních mobilních uren či volebních komisí.