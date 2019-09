Zemana vyřeší příroda, doufá europoslanec. Ovčáček vypálil do protiútoku

Stanislav Polčák svůj postoj uveřejnil na sociální síti Twitter: „Už víme, jaký je plán. Když státní zástupci sporně zastaví řízení, je vše ok. Pokud by náhodou nejvyšší reprezentant rozhodl opačně, prezident vše zastaví. Jeden Zeman hrozí tomu druhému. To by dramatik Havel nevymyslel. Kopanec právnímu státu přímo do zadnice,“

„Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda,“ pokračoval Polčák v psaní.

Europoslanec doufá, že vláda abolici odmítne schválit. Nastal čas, kdy dostává klíčový úkol ČSSD. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček reagoval na svém facebookovém profilu na vyjádření Polčáka.

„Přání smrti, vyhrožování násilím panu prezidentovi. Demokraté ve stylu patologické sedliny společnosti za druhé republiky. Fakta jsou jasná. Opozice tlačí na nejvyššího státního zástupce, aby zrušil pravomocné rozhodnutí státních zástupců. Brutální útok na právní stát!“ uvedl

Ovčáček tvrdí, že právní stát neohrožuje prezident republiky Miloš Zeman, ale opoziční politici. „Právní stát brutálně ohrožují opoziční politici a celá řada mainstreamových novinářů, kteří vytvářejí nepřípustný nátlak na nejvyššího státního zástupce, aby zrušil pravomocné rozhodnutí státních zástupců o zastavení trestního stíhání,“ napsal.