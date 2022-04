Policie odložila trestní oznámení hnutí Chcípl PES na Rakušana

"Jsem rád, že skutečnost, že jsem během svého působení na radnici v Kolíně pomohl snížit zadlužení města Kolína z miliardy na čtvrtinu a náklady na právní služby města z deseti milionů ročně na zhruba dva, nemůže být kriminalizována," sdělil dnes Rakušan ČTK. Jako zadostiučinění bere konstatování policie, že výdaje na právní služby Kolína od roku 2010 trvale klesaly, že byly nižší, než by byly náklady na právní oddělení, a že služby jednotlivých právníků se nepřekrývaly, protože tito právníci pracovali pro různé odbory.

Místopředseda hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jiří Janeček je ale dál přesvědčen o tom, že v případu byl porušen zákon. "Jestli to policie odložila, tak k tomu měla nějaký důvod, ale my určitě budeme pokračovat dál. Myslím si, že spravedlnost je na naší straně. Tak holt bojujeme s ministrem vnitra," řekl Janeček ČTK. Podle něj se hnutí zabývá dalšími spornými případy, týkají se i ministerstev. Podněty prý dostává od úředníků. "My se tím probíráme a snažíme se to analyzovat," dodal Janeček.

Iniciativa k trestnímu oznámení přiložila několik smluv o právním zastoupení, které Kolín uzavřel s advokáty a advokátními kancelářemi. Podle ní se jejich předměty překrývají. S odkazem na rozhodovací praxi Ústavního soudu považuje využívání právních služeb ze strany Kolína v rozsahu přibližně dvou milionů korun bez DPH ročně za neúčelné a nehospodárné.

Policie trestní oznámení přijala 15. prosince a prověřovala ho pro podezření z trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Suchánková dnes uvedla, že policejní orgán po prověření tohoto oznámení rozhodl o odložení věci. "Tedy že se v dané věci nejedná o podezření z trestného činu a není namístě věc vyřídit jinak," dodala mluvčí.

Iniciativa Chcípl PES vznikla jako protest proti opatřením omezujícím provoz restaurací. Jako politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES kandidovala ve sněmovních volbách, ve kterých získala 0,4 procenta hlasů.