Politici i pojišťovny se obracejí na poslance kvůli pojištění cizinců

Senátoři místo toho chtějí zřídit registr zdravotního pojištění cizinců, který by provozovala Česká kancelář pojistitelů. Registr má zajistit přehled o tom, zda je cizinec pojištěný, nebo nikoli. Pod dopisem určeným poslancům na podporu senátní verze je podepsaná ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Podpis připojil i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. ČTK o tom ve společné zprávě informovaly Hospodářská komora a Česká asociace pojišťoven. Novelu by měla v úterý projednávat Sněmovna. Poslanci rozhodnou, které verzi dají přednost.

Novela zejména zpřesňuje okruh lidí, kteří budou považováni za rodinné příslušníky občanů Evropské unie. Poslanci do ní při závěrečném schvalování vložili pozměňovací návrh Miloslava Janulíka (ANO), který počítá s tím, že komerční pojištění by mohla cizincům s dlouhodobým pobytem v Česku poskytovat v následujících pěti letech jen dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Následně by tuto možnost měly dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny. Poslanec Janulík zdůvodnil úpravu potřebou vyřešit problém s tím, že cizincům, kteří přijedou do Česka za prací, musí lékaři poskytnout zdravotní péči, aniž mají jistotu, že jim bude proplacená.

"Data z velkých fakultních nemocnic ohledně dluhů cizinců ukázala, že dluhy pojišťoven u nemocnic netvoří ani dvě procenta z celkových pohledávek. Je zřejmé, že se jedná o problém nepojištěných cizinců, ne cizinců, kteří jsou komerčně pojištěni. Senátní verze novely zákona o pobytu cizinců přináší odstranění nezdravého monopolu a řeší problém nepojištěných cizinců, například zavedením on-line registru," uvedl Matoušek.

V dopise pro poslance také stojí, že zavedení monopolu by odporovalo pravidlům EU a vystavilo by Česko riziku řízení pro porušení evropského práva a také riziku vysokých pokut. Hrozilo by také, že stát by musel vyplácet kompenzace pojišťovnám, které by přišly o možnost provozovat státem povolenou činnost. "Pokud by poslanci schválili původní verzi novely, zrušili by celé pojistné odvětví a vyvlastnili stávající obchodní vztahy z rukou komerčních pojišťoven poskytujících zdravotní pojištění ve prospěch jedné z nich," uvedl v tiskové zprávě tajemník úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík.

Senát chce také zdvojnásobit limit plnění zdravotního pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem. Muselo by být sjednané nejméně na 120.000 eur (zhruba tři miliony korun). Upravil také pojištění dětí cizinců s dlouhodobým pobytem. Místo komerčního pojištění budou v systému veřejného zdravotního pojištění, pojistné budou hradit rodiče. Sněmovní znění předlohy předpokládá, že přístup do běžného zdravotního pojištění by měly děti narozené cizinkám s dlouhodobým pobytem jen po dobu 60 dnů.