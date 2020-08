Korespondenční volba navzdory karanténě padla. V cizině by jí ale mohli uplatnit turisté

Korespondenční volba ze zahraničí, s níž počítá návrh zákona o správě voleb z dílny resortu vnitra, počítá se stěsnáním doby, po níž mohou voliči přicházet k volebním urnám, do jednoho dne nebo se zrušením povinného doručování volebních lístků do domácností. S prvními změnami by mohli voliči počítat v českých parlamentních volbách 2021.

Nová právní norma už prošla připomínkovým řízením a nyní jí má na stole vláda. Korespondenční volba ze zahraničí by se vztahovala na sněmovní, prezidentské a evropské volby. Týkala by se Čechů, kteří se dlouhodobě zdržují v zahraničí. Hlasování poštou by tím pádem bylo odepřeno turistům, kteří jsou v době voleb v cizině.

Vláda s korespondenčním hlasováním počítá dokonce i ve svém programovém prohlášení. "Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů). Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému,” stojí v dokumentu. Nelze ale s jistotou říct, zda se jedná o korespondenční hlasování Čechů v zahraničí nebo doma, a o jaké volby jde.

Opozice by chtěla umožnit poštovní hlasování i turistům

S návrhem na dálkové hlasování v cizině přišla i opozice, respektive poslanci TOP 09, Pirátů, STAN a KDU ČSL. Vláda ale byla proti. Čeká se tedy, jak se k tomu postaví Sněmovna. S korespondenčním hlasováním se čeká u sněmovních a prezidentských voleb, ale ne u evropských a senátních.

Jednat by se mělo i o české občany, kteří jsou v době hlasování v zahraničí, a to krátkodobě. "Turisté si dnes mohou opatřit voličský průkaz a být vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů. A pak jít volit na ambasádě, takže by jim nic nebránilo obdobně se vyškrtnout ze seznamu voličů a volbu provést v zahraničí korespondenčně,” sdělil v interview pro CNN Prima NEWS místopředseda Poslanecké sněmovny a jeden z předkladatelů návrhu Vojtěch Pikal (Piráti).

Současná praxe je taková, že Češi žijící v zahraničí musejí jít volit na ambasádu nebo konzulát a k volbě se s čtyřicetidenním předstihem registrovat. Čeští občané nacházející se krátkodobě v cizině, když se konají volby, si mohou vyřídit voličský průkaz a s ním pak uplatnit své právo na ambasádě nebo konzulátu. Možnosti voleb ze zahraničí je využíváno sporadicky.