Politici Prahy 6 žádají od prezidenta otevření areálu Hradu

Obdobnou výzvu adresovali prezidentovi už před dvěma lety, kdy ho žádali o odstranění zátarasů a kontrol při vstupu do areálu. Po dvou letech je podle Růžičky a Laciny situace ještě horší. Hrad je uzavřen kompletně. "Při rozhodnutí areál neprodyšně uzavřít lze samozřejmě argumentovat nouzovým stavem a nebezpečím, že se návštěvníci nakazí covidem-19. To ovšem v areálu Pražského hradu určitě nehrozí víc než kdekoli jinde v České republice. Domníváme se, že zcela postačuje důsledně respektovat vládní opatření, která na aktuální nebezpečí reagují," uvádějí autoři dopisu.

Areál Pražského hradu je uzavřen od 9. října v souvislosti s epidemickými opatřeními vlády. Zavřen byl i na jaře. Lidé do jeho areálu nemohli vstoupit více než dva měsíce od poloviny března do druhé poloviny května. Prezident Miloš Zeman v té době pobýval na zámku v Lánech. Zpět do své hradní kanceláře se vrátil koncem května.

Areál Pražského hradu zůstal uzavřen i počátkem prosince. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček tehdy uvedl, že na prvním místě zůstává zajištění zdraví a bezpečnost návštěvníků a že pro areál Pražského hradu nelze automaticky aplikovat opatření pro muzea a galerie, ani opatření pro hrady, zámky a památky. Upozornil tehdy na riziko tvoření front.