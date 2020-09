Politici s Babišem v čele přiznávají: Uvolnit opatření byla chyba

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) se stala chyb, když vláda uvolnila opatření proti šíření koronaviru, které chtěl zavést ve druhé polovině srpna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Udělali jsme chybu. Udělali jsme ve středu 19. srpna rozhodnutí, se kterým také nesouhlasím," uvedl Zaorálek v pořadu Partie. Připustil tak, že zrušení nařízení o nošení roušek byla chyba, a dodal, že 9. srpna se na Radě vlády pro zdravotní rizika rozhodlo, že se roušky budou nosit, ale Babiš to změnil.

Sám Babiš pak připustil, že šlo možná opravdu o chybný krok. "U nás byla jasná společenská situace, že jsme všichni chtěli rozvolnit," řekl ve videu na sociální síti. Poukázal tak na to, že lidé si stěžovali na přílišná omezení.

"V červnu jsme měli pocit, že vir odešel, bohužel jsme se spletli," přiznal. "Byla to celospolečenská situace, jestli to byla chyba, nebo nebyla, může se to tak brát, že to byla chyba, ale já si myslím, že to stoupá i v jiných zemích, kde nesundali roušky celé léto, takže to se zhodnotit nedá," dodal Babiš.

"My jsme se chlubili jako Česká republika, která jako první rozvolnila, z dnešního pohledu se to může říci, že to byla chyba. Otázka ale je, jak to skončí na konci, kdy se bude dělat bilance, tedy počet zemřelých, ale i ekonomické parametry, to znamená nezaměstnanost, propad HDP, zadluženost," uvedl dále.