Politici se nás proti Rusům nezastali, nepřišel žádný protest, říká pro EZ starosta Novotný

O sebe nemá žádný strach. Obavy má ale starosta Řeporyj Pavel Novotný o rodinu. „Není to nic příjemného, když je vám přidělena policejní ochrana. Ještě, že mám tak tvrdou a statečnou ženu z Moravy, která se jen tak z něčeho nezhroutí. Nadšená ale z nastalé situace pochopitelně není,“ tvrdí politik ODS, který původně policejní asistenci nechtěl přijmout. „Mně už vyhrožovali tolikrát, že mně ani nyní zpráva o ruském agentovi s jedem nerozhodila,“ tvrdí komunální politik. Policejní ochranku ale přijal po rozmluvě s vrcholným politikem, jehož odmítá jmenovat. „Otcovsky mě domluvil, ať tuto hrozbu už beru vážně, že to nyní opravdu není legrace,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy starosta, jehož zaráží, že politici se oficálně proti Rusku vůbec nevymezili. „Nikdo ani nepředstírá žádný protest.“

Společně s Novotným je na bezpečnosti ohrožen i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09, který nechal odstranit sochu Koněva, a rovněž primátor metropole Zdeněk Hřib z Pirátů, který se vymezuje proti diktátorským režimům. „Nezastírám, že s Ondrou Kolářem jsem ve spojení, protože jsme si lidsky blízcí, ale více o kontaktu s ním nemohu mluvit. S Hřibem jsem zatím nemluvil, ale známe se a ani jeho osud mně není lhostejný.“ Detailně o svém střežení bývalý bulvární novinář nesmí mluvit. „Nikdo by ale nepoznal, že mě někdo hlídá, jezdím po Řeporyjích na kole, do kanceláře na úřad se za mnou dostane kdokoli, není problém, abych třeba vystavil rybářský lístek.“

Novotného během rozhovoru vytočily několikrát poznámky šéfa komunistů Vojtěcha Filipa, který celou situaci bagatelizuje a tvrdí, že Rusko České republice nikdy nevyhrožovalo a že pokud se primátor se starosty bojí, když musejí mít policejní ochranu, pak neměli chodit do politiky. „Soudruhu Filipovi bych rád vzkázal, že já klidně o půlnoci jdu ze hřbitova vyhánět narkomany a nebojím se. Mám pocit, že nemůže být střízlivý, když prohlašuje, že Rusko nyní Česku nikdy nevyhrožovalo, jinak to není možné,“ rozčiluje se.

Odmítá i Filipovu kritiku, že propaguje fašismus, když postavil vlasovcům pomník. „Ať si soudruh Filip prostuduje historii, šlo o nešťastnou armádu, která díky zajetí bojovala nejprve po boku nacistů, ale při květnovém Pražském povstání se postavila proti nim a pomohla povstalcům, o čemž generál Buňačenko rozhodl právě u nás v Řeporyjích. V bojích pak padlo na tři sta jejich vojáků. Přeji si, aby Filip umřel, protože je to bolševická svině a lhář,“ netají se ostrým až vulgárním slovníkem, i když předsedovi ODS Petru Fialovi slíbil, že kromě sporu s komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem už bude na veřejnosti mluvit slušně. „Panu Fialovi jsem psal a požádal jsem ho o další výjimku, a to že vulgarity ještě rozšiřuji kromě Ondráčka na Filipa,“ pousměje se starosta Pavel Novotný.

Pane starosto Novotný, omezuje vás současná situace, kdy máte přidělenu policejní ochranu při vaší práci nebo v soukromí?

Můj otec vždycky říká, že pokud si uděláte dobrou organizaci, potom se dá všechno zvládnout. A tátovou radou se řídím, a tak normálně pracuji. Člověk neznalý mé situace by vůbec nepoznal, že mám policejní asistenci. Po Řeporyjích jezdím normálně na kole, do kanceláře na úřad se za mnou dostane kdokoli, není problém, abych třeba vystavil rybářský lístek. Ovšem není to lehké a pak mě vytočí šéf komunistů Vojtěch Filip, který vše bagatelizuje a tvrdí, že žádný ruský agent s jedem nemohl přiletět. Přitom ty zdroje jsou ověřené, tudíž relevantní. Nejde o žádnou kachnu. Přidělení policejní ochranky se zmíněným příletem ruského agenta datově naprosto koresponduje. Přeji si, aby soudruh Filip umřel, protože je to komunistická svině a lhář.

Dovolte mně malou odbočku, zaráží mě váš slovník. Neslíbil jste náhodou předsedovi ODS Petru Fialovi, že vulgarity budete užívat jen výhradně ve spojení s komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem, s nímž máte spor...

To máte pravdu, proto jsem nedávno napsal panu předsedovi Fialovi a požádal jsem ho o rozšíření výjimky s tím, že vulgarity kromě Ondráčka budu používat i v souvislosti s Filipem. Jeho výroky a prohlášení totiž nemají obdoby.

Dobře, k panu předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi se ještě dostaneme. Chci se zeptat, od koho jste se dozvěděl, že vám bude přidělena policejní ochrana?

Mluvil jsem s jedním vrcholným politikem, jehož nemohu jmenovat, a ten mně otcovsky domluvil, ať tuto hrozbu už beru vážně, že to nyní opravdu není legrace. A tak jsem poslechl, což u mě není časté.

V NOCI JDE KLIDNĚ ZE HŘBITOVA VYHÁNĚT NARKOMANY

Nabízí se jednoduchá otázka, nemáte strach, zvláště když už jste zmínil údajného ruského agenta, který prý měl mít u sebe jed ricin?

Já jsem rozený nebojsa a to nejsou nějaké silácké řeči. Klidně jdu o půlnoci ze hřbitova vyhánět narkomany. A vůči výhrůžkám i anonymům kvůli pomníku vlasovcům jsem už imunní. Mám spoustu špatných vlastností, ale co určitě nemám, je strach. Horší je to s rodinou, o tu mám obavy. Není to totiž nic příjemného, když je vám přidělena policejní ochrana. Ještě, že mám tak tvrdou a statečnou ženu z Moravy, která se jen tak z něčeho nezhroutí. Nadšená ale z nastalé situace pochopitelně není.

Jste ve spojení i s dalšími komunálními politiky, kteří jsou kvůli Rusům rovněž ohroženi na své bezpečnosti? Jedná se o starostu Prahy 6 Ondřejem Kolářem, který nechal odstranit sochu Koněva, a primátora Zdeňka Hřiba.

Nezastírám, že s Ondrou Kolářem jsem ve spojení, protože jsme si lidsky blízcí, ale více o kontaktu s ním nemohu mluvit, skrývá se na tajném místě, o němž neví, ani jeho rodina. S Hřibem jsem zatím nemluvil, ale známe se a ani jeho osud mně není lhostejný. I když je Pirát, máme podobné geopolitické názory. Je mně ale v souvislosti s námi líto jedné věci.

A jaké?

Při úterních interpelacích ve Sněmovně mě zarazilo, že nikdo z poslanců se o naší situaci s policejní ochranou nezmínil, neptal se. Připadáme si dost osamocení. Myslím si, že se někdo ze zákonodárců měl ozvat, upozornit na nás a je jedno, zda by byl z ODS, TOP 09 nebo od Pirátů. Jsem alespoň rád, že mně přes sociální sítě podpořil pan předseda ODS Petr Fiala. Každá podpora potěší.

Zmínil jste, že je vám líto ignorace poslanců při interpelacích, ale co prezident Miloš Zeman, nemrzí vás, že hlava státu nezaujala nějaký postoj k situaci, v níž se vy komunální politici právě nacházíte?

Hodně mě to mrzí, ale co čekat od prezidenta Zemana a Hradu, který se stává ambasádou Číny i Ruska. Stydím se za to, že se nejvyšší ústavní činitel snaží z České republiky udělat gubernii Ruska či Číny. Také premiér Andrej Babiš nejeví o nás žádný zájem, zřejmě mu to tak vyhovuje. Líto mně je jen ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který v tom mezi Pražským hradem a vládou lítá. Je opravdu neskutečné, že jsme suverenní, svrchovaný stát, ale nikdo proti tomu, co v souvislosti s námi děje, nevystoupí. Podívejte se třeba na kauzu Jaroslava Kubery a jeho podezřelé okolnosti s jeho úmrtím. Také zde se nikdo neobtěžuje, aby se okolnosti ohledně výhružného dopisu prošetřily. Opravdu se mnou lomcuje vztek, že ani nepředstítáme nějaký protest. Prostě vůbec nic, totální rezignace, to je smutné. Kdo by po Listopadu čekal, že takováto situace vůbec někdy nastane?

Ruská federace naznačuje, že proti vám chce zahájit trestní stíhání...

(skočí do řeči).... tím se vůbec nebudu zaobírat, já jsem demokraticky zvolený starosta a Rusové mě kvůli pomníku vlasovcům nebudou diktovat či ovlivňovat má rozhodnutí, která jsou podpořena řádně zvoleným zastupitelstvem. Jejich zatrašování je mně lhostejné. Už nyní mám připravené věnce, abych u pomníku vlasovce uctil a poděkoval jim tak za jejich roli při Pražském povstání, které vypuklo před 75 lety.

KDO ADORUJE KONĚVA, NEMÁ PRÁVO KRITIZOVAT VLASOVCE

Vraťme se nyní, prosím, k šéfovi komunistů Vojtěchu Filipovi. Co říkáte jeho výrokům v nedělních Otázkách Václava Moravce, že pokud se bojíte, neměli jste chodit do politiky? Zároveň zlehčuje zprávu už o zmíněném údajném agentovi, zatímco BIS ji považuje za mimořádně závažnou.

Nic jiného od bolševické svině, která za peníze udávala lidi StB, nemohu očekávat. Jen bych soudruhu Filipovi rád zdůraznil a zopakoval, že já se rozhodně nebojím. Kdyby ano, určitě by nyní nestál u nás na náměstí pomník vlasovcům. Zažil jsem opravdu nechutné výhružky, dostal jsem tak nechutné anonymy, že o nich nechci vůbec mluvit. Tlak od Rusů byl opravdu silný a vytrvalý. A neustoupil jsem ani o píď, ať si to soudruh Filip laskavě uvědomí. Rozhodně to nejsem já, ani Kolář či Hřib, kdo má tady strach nebo se bojí.

Filip také zpochybnil, že by v současnosti Rusko České republice nějakým způsobem vyhrožovalo...

Když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, jestli je ten člověk vůbec střízlivý a zda to opravdu myslí vážně. Nevěřil jsem svým uším.

A ještě do třetice k Vojtěchu Filipovi, dotkl se vás jeho výrok o tom, že postavením pomníku vlasovcům propagujete a oslavujete fašismus?

Ať si soudruh Filip prostuduje historii, šlo o nešťastnou armádu, která díky zajetí bojovala nejprve po boku nacistů, ale při květnovém Pražském povstání se postavila proti nim a pomohla povstalcům, o čemž generál Buňačenko rozhodl právě u nás v Řeporyjích. V bojích pak padlo na tři sta jejich vojáků. Chtěl bych všechny bolševické svině vidět, jak by se na místě vlasovců zachovali. V zajetí měli dvě možnosti, buď čekat na to, až je popraví Hitler, nebo počkat do konce války, aby je nechal zavraždit Stalin. Oni se alespoň se svým osudem snažili něco dělat, byť generály Vlasova a Buňačenka nechal v roce 1946 Stalin stejně popravit. Jejich pomoc a role při Pražském povstání je neoddiskutovatelná a zaslouží si poděkování. Soudruh Filip, který adoruje takovou zrůdu, jakou byl maršál Koněv, nemá vůbec žádné právo kritizovat vlasovce.

Kdy vás vůbec napadlo vyjádřit vlasovcům poctu postavením pomníku?

Loni v únoru jsem objevil nějaké nesrovnalosti o obětech II. světové války, u tří obětí holocaustu bylo špatné úmrtí jejich smrti. A mně napadlo, že když máme pomník pro oběti II. světové války, bylo by dobré si takto připomenout i legionáře z I. světové války. A jak jsme ho začali budovat, ozval se mně historik a poslanec za ODS Pavel Žáček a zeptal se mně, kdy postavíme pomník vlasovcům, kteří byli v Řeporyjích, a generál Buňačenko tady rozhodl o pomoci při Pražském povstání. A já uznal, že jim to dlužíme a začal jsem tak napravovat historii. Loni v prosinci jsme poctu vlasovců schválili na zastupitelstvu.

KDYBY NEPŘIŠLI, FAŠISTÉ BY NÁS POSTŘILELI JAKO PSY

Z historických pramenů je obecně známé, že z 6. na 7. května 1945 vlasovci v Řeporyjích přenocovali. Jak někteří pamětníci na vojáky vzpomínají?

Měl jsem tu čest s několika pamětníky, kteří je tady u nás zažili, mluvit. Všichni se shodovali, že šlo o smutnou armádu. Chovali se slušně, za vše i za vodu uctivě děkovali, byli zavšivění a unavení. Když odcházeli, vše po sobě uklidili a každého prosili, aby Rudé armádě neříkali, že u nich vůbec byli. Se skromným chování vlasovců ostře kontrastuje jednání ruské armády, která znásilňovala, kradla a dělala problémy. Ale ohledně vzpomínky na vlasovce mám čerstvou historku. Byl jsem nedávno gratulovat k 95. narozeninám naší nejstarší obyvatelce Řeporyj paní Anně Holamnové. A ta mně řekla: Pane staorosto, kdyby tenkrát vlasovci nepřišli, tak nás tady fašisti postříleli jako psy. A měla pravdu, podívejte se, jak fašisti řádili na nedalekém Barrandově.

Rozhodnutí, že vlasovci pomohou při Pražském povstání vzešlo od generála Sergeje Buňačenka, nikoli od samotného Andreje Vlasova, který se k celé akci stavěl rezervovaně. Čím si to vysvětlujete?

Vlasov zřejmě nevěřil vůdcům povstání a dělal maximum proto, aby jeho armáda skončila v americkém zajetí a nikoli ruském. Ovšem to nikterak nesnižuje podíl vlasovců při Pražském povstání. Je už úplně jedno, zda si chtěli takzvaně odpracovat, že spolupracovali s fašisty, nebo si udělat u Američanů lepší výchozí pozici, když se zapojili do bojů. Prostě pomohli a tím to končí.

AMERIČANÉ GENERÁLY VYDALI A POSLALI JE NA SMRT

Historik Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a ukrajinista David Svoboda řekl, že bez vlasovců by se květnové Pražské povstání utopilo v krvi. Souhlasíte s ním?

Jednoznačně bych jeho názor podepsal. Zvláště na východním břehu Vltavy odvedli obrovský kus práce. Kdyby jich nebylo, pak by Praha dopadla podobně jako Varšava, kdy Rudá armáda nepomohla, a do města, v němž zemřelo přes 200 tisíc povstalců, přišla až byli všichni pobití. Rudá armáda měla ve zvyku přijít do města, až když bylo už hotovo a pak si připisovala zásluhy. Jednoznačně za boje v Praze patří vlasovcům velké poděkování.

Co říkáte osudům Vlasova, Buňačenka, které Američané z jejich zajetí vydali Sovětům, aby je pak na začátku srpna 1946 oba popravili?

Dodnes mě to mrzí a přiznávám, že nechápu, proč to Američané udělali. Ovšem je nutné také vzpomenout na osudy občejných vlasovců. Každý vlastizrádce má nárok na polní soud či kulku do hlavy. Obyčejným vojákům bylo upřeno i toto. Rudá armáda si totiž vyhlédla v nemocnicích zraněné vlasovce a některé přímo na posteli zastřelila či odvlekla do Sovětského svazu, navzdory všem mezinárodním úmluvám.

Kdybyste věděl, co vše se spustí kolem nápadu postavit vlasovcům pomník, šel byste do toho znovu?

Já určitě, protože na výhrůžky a zastrašování jsem zvyklý. Ale na zastupitelstvu jsem všem říkal, uvědomte si, co bude následovat, navíc tlak od Rusů bude silný. A pak jsem dodal, ale také si uvědomte, že pokud my vlasovcům pomník v Řeporyjích nepostavíme, tak to po nás už nikdo neudělá. Buďto to učiníme my, nebo nikdo. A to zabralo.

Za Pražské povstání patří vlasovcům velké díky

K pomníku položí věnce s trikolórou i květiny a na chvíli starosta Řeporyj Pavel Novotný v tichosti postojí, aby jim vyjádřil vděk. A to přesto, že mají kontrorvezní pověst. Jedni je považují za zrádce, druzí za hrdiny. Vlasovci, kteří nesli jméno po generálovi Andreji Andrejeviči Vlasovi, se ostře vymezovali proti sovětskému vůdci Josifu Vissarionovičovi Stalinovi a v závěru druhé světové války se v zajetí připojili na stranu nacistů. V květnu při Pražském povstání, od jehož vypuknutí v úterý uplyne přesně 75 let, ale výrazně pomohli při osvobozování Prahy. V metropoli jich padlo na tři sta.

Vlasov se svými vojáky v červenci roku 1942 upadl do nacistického zajetí a v něm dospěl k názoru, že už nechce být součástí sovětské diktatury a jediným řešením je tak kolaborace s Němci. Vytvořil protibolševickou Ruskou osvobozeneckou armádu (ROA), která měla za cíl zbavit vlast Stalina. Rudá armáda i sovětský režim je dodnes považují za zrádce a toto přesvědčení trvá v Ruské federaci dodnes.

ROA oficiálně vznikla v listopadu 1944 na konferenci na Pražském hradě, na níž byl přítomen kromě generála Vlasova i státní ministr Karl Hermann Frank či protektorátní ministr osvěty Emanuel Moravec. Vlasovci se tak připojili na stranu nacistů.„Jenže spojení s fašisty nefungovalo, vlasovci pro ně byli nespolehliví a navíc Slované,“ říká pro EuroZprávy.cz starosta Řeporyj Pavel Novotný, který na základě rozhodnutí zastupitelstva nechal vojákům postavit pomník, vedle něhož je tank Rudé armády, na němž je fašistická helma.

V květnu už vlasovci odmítli bojovat po boku s nacisty. První divize ROA o síle 23 tisíc mužů, která se nacházela jižně od Berouna, začala 5. května 1945 postupovat ku Praze. Generál Sergej Kuzmič Buňačenko o den později v Řeporyjích rozhodl, že vlasovci pomohou povstalcům při květnovém Pražském povstání, ačkoli samotný Vlasov byl proti, ale rozhodnutí nechal na Buňačenkovi.

Protistalinistická armáda operovala hlavně na východním břehu Vltavy jako je Chuchle, Smíchov, Jinonice, Motol, Řepy, Bílá Hora. „Osmého května obsadila letiště Ruzyně a tím zabránila německým stíhačkám k dalším útokům na Prahu,“ přibližuje Novotný historii. Část jednotek bojovala i na druhé straně řeky jako byly Modřany, Podolí, Pankrác, Hrdlořezy, Strašnice a Vinohrady.

S blížícím se postupem Rudé armády se vlasovci museli vydat na ústup, a to do amerického zajetí. US Army ale většinu vojáků Rudé armádě vydala. Část vlasovců Rusové postříleli přímo v nemocnicích, kde leželi těžce zranění po bojích z Pražského povstání. „Za boje v metropoli si zaslouží velké díky. Jsem rád, že se jim v úterý mohu poklonit a položit jim věnce s květinami,“ těší starostu Novotného.