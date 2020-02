Politici TOP 09 uctili oběti komunistického režimu, vzpomínalo se i na faráře Toufara

Shromáždění se vedle Adamové zúčastnil první místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin a další třicítka politiků TOP O9.

"Je smutné, že po desítkách let, co jsme si tady prožili totalitu, a desítkách let, co, naštěstí, žijeme v demokratickém státě, jsme opět svědky toho, že právě komunisté se podílejí na současné vládě," řekla Adamová. Podle Adamové je politické působení komunistů varující a pro TOP 09 motivační. "Toto zlo musíme porazit. To je hlavní úkol nás jakožto demokratů," dodala.

Zločinný puč r. 1948 nastolil režim, který stál život tisíce občanů. Byli vražděni na hranicích i popravištích, zemřeli v důsledku nelidských ”prací" a dalším byla systematicky ničena duše.

Myslím dnes na tyto oběti a mám hlubokou úctu ke všem, kteří se navzdory útlaku nepoddali. pic.twitter.com/ahHJwHgXUx — Markéta Adamová (@market_a) February 25, 2020

Oběti komunismu uctili straníci květinami, které položili na pomník, a minutou ticha. Tu Adamová věnovala i římskokatolickému knězi Josefu Toufarovi, který byl umučen Státní bezpečností v lednu 1950.

Za komunistické éry bylo v někdejším Československu popraveno 250 lidí, různých rozsudků však padlo přes 200 tisíc a dalších několik tisíc lidí zemřelo ve věznicích. Řada lidí také zahynula, když se pokoušela uprchnout přes státní hranice. Počty emigrantů se blíží ke 200 tisícům.

Únorový převrat v roce 1948 bylo převzetí moci komunistickou stranou po vyprovokované vládní krizi. Prezident Edvard Beneš přijal 25. února 1948 demisi 12 nekomunistických členů vlády a jmenoval ministry podle přání komunistického premiéra Klementa Gottwalda. Československo se tak dostalo do područí Sovětského svazu a začala vláda KSČ. Totalitní éru ukončila až revoluce na podzim 1989.

Farář Toufar byl v prosinci 1949 zatčen kvůli události, kterou komunistická propaganda označila za spiknutí církve řízené z Vatikánu. Číhošťský zázrak, při kterém se pohyboval křížek na oltáři v kostele v Číhošti na Havlíčkobrodsku, nebyl nikdy zcela objasněn. Toufar kvůli brutálnímu mučení při výsleších zemřel 25. února 1950.