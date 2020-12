Politikům a soudcům se příští rok zmrazí platy. Senát novelu schválil

Základní měsíční plat poslance a senátora má podle novely v příštím roce zůstat na letošní úrovni 90.800 korun. Základní plat prezidenta bude i nadále činit 302.700 korun hrubého a premiéra 243.800 korun. Pro bylo podle záznamu hlasování 44 ze 67 přítomných senátorů.

Díky návrhu stát podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka ušetří až půl miliardy korun, které lze využít na pomoc občanům či firmám v době epidemie koronaviru. Uvedl také, že je v zákoně i pojistka proti poklesu platů soudců, aby zákon případně obstál u Ústavního soudu. ČTK potvrdil, že v případě diskutovaného zrušení superhrubé mzdy by i ústavním činitelům v příštím roce mohlo zůstat z hrubé mzdy o tisíce víc, než je tomu nyní. "Daňový balíček je výhodný pro lidi v těchto profesích, to je bezpochyby pravda. Je to jedna z věcí, co na něm kritizujeme," uvedl k normě, kterou bude Sněmovna znovu projednávat příští týden. Dodal, že zmrazení platů politiků bude nicméně schváleno i v případě, že daňový balíček legislativním procesem neprojde.

Pokud by novela o zmrazení platů ústavních činitelů nebyla schválena, vrcholným politikům a dalším činitelům by příští rok vzrostly hrubé platy asi o devět procent. Na platy soudců a ústavních činitelů je v návrhu státního rozpočtu na příští rok vyčleněno 5,78 miliardy korun, zhruba o 83 milionů méně než letos.

Novela má také od roku 2022 upravit výpočet platů ústavních činitelů. Odvíjet se budou od průměrné mzdy v celé ekonomice místo od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, jako je tomu nyní. V roce 2022 by se platy odvíjely od toho, jaká bude letošní průměrná hrubá mzda v celé ekonomice, neměly by být ale nižší než v příštím roce. Z predikce ministerstva práce uvedené v důvodové zprávě k pozměňovacímu návrhu vyplývá, že by v roce 2022 mohl být základní plat poslance 92.600 korun.

Takzvaná platová základna, od níž se pak odvíjejí konkrétní platy na jednotlivých pozicích, má do budoucna činit 2,5násobek a pro soudce trojnásobek průměrné mzdy v celé ekonomice. Pokud by ale takto stanovená platová základna v roce 2022 i v následujících letech byla nižší než v příštím roce, použil by se údaj pro příští rok. Od platové základny se pak podle zákonem stanovených koeficientů stanoví platy a náhrady v různých pozicích.