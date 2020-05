Politizace Nejvyššího soudu? Jmenování Angyalossyho vyvolává kontroverze

Fremra jako nástupce Pavla Šámala v čele Nejvyššího soudu doporučovala Zemanovi ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). "Z mého úhlu pohledu, pokud byl kandidátem doktor Robert Fremr, morálně i mravně integrovaná osobnost a autorita v oblasti trestního práva, potvrzená i na mezinárodní úrovni, potom jeho nejmenování považuji za politováníhodnou informaci a politizování funkce předsedy Nejvyššího soudu," řekla Brožová.

Brožová uvedla, že Fremr nabízí i zkušenosti se správou soudu díky své funkci místopředsedy ICC. Evidentně nejlepší tak podle ní zůstal při výběru prezidenta stranou. "Není to o konkrétní osobě, ale vycházím z názoru, že je-li tu takto nepochybně o koňskou délku vpřed vyprofilovaná osobnost, tak jakékoliv jiné jmenování vzbuzuje tyto pochybnosti a je signálem o politizování funkce předsedy Nejvyššího soudu," dodala.

Angyalossy novinářům řekl, že za 27 let v justici vždy věřil v její apolitičnost. "Nikdy bych nedovolil, aby politika jakkoliv zasahovala do výkonu spravedlnosti. Soudil jsem i různé politické kauzy a nikdy jsem se nenechal ničím ovlivnit, natožpak politikou," uvedl.

Hrad dopředu nezveřejnil, že prezident Angyalossyho jmenuje, informaci tajil až do začátku dnešního ceremoniálu. I to podle Brožové nahrává úvahám o politizaci procesu výběru nového šéfa NS. "Vycházím kontinuálně z názoru, že nepolitickým a nezávislým výkonem funkce přispívá předseda Nejvyššího soudu k naplňování principů dělby moci i nezávislosti soudů, a tím samotného demokratického právního státu," uvedla.

Angyalossy řekl, že způsob výběru je dán zákonem a tříměsíční prodlevu od odchodu dosavadního šéfa Pavla Šámala do jeho dnešního jmenování mohla zapříčinit i koronavirová epidemie. Vyloučil to, že se Zemanem při schůzkách před jmenováním hovořili o konkrétních kauzách.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) výběr nového předsedy Nejvyššího soudu respektuje, i když prezidentovi Miloši Zemanovi navrhovala prvního místopředsedu Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) Roberta Fremra. Sdělila to dnes ČTK. Dodala, že je zvědavá, čím Angyalossy obohatí justici.

Benešová uvedla, že jméno nového předsedy pro ni bylo překvapením. "Svého kandidáta, pana doktora Fremra, jsem transparentně představila. Ale v tomto případě není pan prezident vázán mým doporučením. Rozhodl se na základě svých úvah. Jeho volbu respektuji a jsem zvědavá, s čím pan předseda Angyalossy českou justici obohatí. Některé zajímavé nápady dnes již představil," sdělila ČTK Benešová.

"Poznáme se jistě v rámci budoucí spolupráce. Dnes po jmenování nový předseda NS představil své prvé nápady a vize, které jsou slibné a promyšlené, a pokud je bude skutečně naplňovat, byl by to nový, zdravý impulz pro naši justici," napsala později ČTK Benešová.

Angyalossy hovořil například o tom, že by NS mohl vydat stanovisko, za jakých okolností je možné úspěšně žalovat stát kvůli náhradám za omezení, která vláda vyhlásila kvůli koronavirové epidemii. Za jednu z prvních priorit považuje dokončit práci na etickém kodexu, který by byl akceptován všemi soudci, nikoli pouze Soudcovskou unií a jejími členy. Nový předseda chce také vytvářet podmínky, aby dále klesal počet nedodělků evidovaných jednotlivými senáty, zvláště pak v občanskoprávním a obchodním kolegiu, které je zatížené víc než trestní.

Bývalá šéfka Nejvyššího soudu Eliška Wagnerová České televizi řekla, že Angyalossy měl zatím prostor jen pro úvodní prohlášení. "Bylo by špatné ho snižovat jen proto, že o něm nevíme dost. Náš ústavní systém je postaven na tom, že jmenování předsedy Nejvyššího soudu je výhradní pravomocí prezidenta, všichni prezidenti jmenovali předsedy tak, že o tom nebylo žádné referendum mezi soudci," uvedla.

Prezident podle ní postrádá pracovní skupinu odborníků z různých právních profesí, s kterou by se radil i o personálních otázkách. "Ta by přetlumočila prezidentovi názory, on ani s odpuštěním neví, na co se ptát, protože není soudce," řekla Wagnerová.