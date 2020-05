Pomluvil Chovance v kauze Čapí hnízdo? Novinář Přibil je před soudem, vinu popírá

Za pomluvu šířenou přes internet hrozí až dva roky vězení nebo zákaz činnosti.

Článek vyšel 6. listopadu 2018 na webu ppmagazin.com, který Přibil podle vlastních slov založil jen několik dní předtím. Státní zástupce Tomáš Saňa tvrdí, že text byl nepravdivý a způsobilý ohrozit Chovancovu a Nevtípilovu vážnost u spoluobčanů a také je poškodit v jejich zaměstnání.

"Připadám si zcela nevinný, podle mého názoru jde o proces politický. Vidím tam snahu, aby byla přes moji osobu dehonestována osoba současného premiéra. V médiích jsem popisován jako jeho člověk, ačkoliv s ním nemám nic společného, ani ho neznám a v životě jsem s ním strávil asi 35 minut," uvedl dnes Přibil u Obvodního soudu pro Prahu 4.

Text článku byl založen na výpovědi čtveřice vyšetřovatelů, kterou Přibilovi zprostředkovala Petra Lhotáková z Odborové aliance Integrovaného záchranného systému. Přibil vypověděl, že ho sama kontaktovala s tím, že je zmocněnkyní těchto policistů a že její podmínkou pro publikování informací bylo to, že pod textem bude jako autorka uvedena ona, což se také stalo.

Novinář tvrdí, že do textu zasáhl z pozice editora jen tak, že vymyslel titulek a že kvůli vyváženosti textu přidal "zpochybňující pasáže" a také informace Českého rozhlasu o kauze Čapí hnízdo.

Údajné ovlivňování kauzy řešila po zveřejnění článku na Chovancův podnět Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dospěla k závěru, že policisté nejsou podezřelí z trestného činu ani přestupku.

"Paní soudkyně, když někdo říká, že jste porušila několik zákonů a měla byste skončit ve výkonu trestu na osm nebo 12 let, tak vás to samozřejmě zasáhne. Vzhledem k tomu, že v článku byla uvedena jména konkrétních policistů, to šířila i ostatní média. Zpětně jsem se dověděl, že článek byl i součástí řetězových e-mailů s fake news pro starší občany," řekl u soudu Chovanec, který má v případu společně s Nevtípilem postavení poškozeného.

"Že by mi kvůli tomu někdo nadával na ulici, to se mi nestalo. Víc než osobní újma mi na tom vadí, že by bylo možné připustit, že policejní prezident na základě pokynu ministra vnitra nakoupí trestní stíhání nějaké osoby. Nemůžu připustit, že tady lze objednat trestní stíhání," dodal exministr.

Přibil v minulosti působil v Mladé frontě Dnes patřící do holdingu Agrofert, který dříve vlastnil Babiš. Nyní je v premiérových svěřenských fondech.