Pompeo v Senátu kritizoval Čínu. Ocenil Vystrčila za cestu na Tchaj-wan, zmínil Havla

Pompeo také ocenil předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) za to, že se chystá navzdory čínské kritice navštívit Tchaj-wan. Připomněl, že totéž plánoval i Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS).

Pompeo prohlásil, že autoritářské režimy nezmizely s pádem komunismu v Evropě v roce 1989. "Rusko se nadále snaží podkopat vaši demokracii, vaši bezpečnost. Vede dezinformační kampaně, kybernetické útoky," řekl.

Za výrazně větší riziko pro svět ale označil Komunistickou stranu Číny. "I ve vaší zemi vidíme vlivové operace proti vašim politikům a bezpečnostním silám," řekl. Připomněl také zákazy vystoupení českých uměleckých souborů v Číně v reakci na některé kroky českých politiků, se kterými Peking nesouhlasil.

Komunistickou stranu Číny považuje Pompeo za komplexnější problém, než bylo soupeření za studené války, protože Čína se stala součástí řady ekonomických vazeb a nyní používá ekonomickou sílu jako páku pro dosažení svých politických cílů. Americký ministr ale zdůraznil, že svobodná společnost se ukáže jako silnější než autoritářský režim.

Do české horní parlamentní komory právě dorazil šéf americké diplomacie @secpompeo, přivítal jej předseda Senátu @Vystrcil_Milos spolu s @PavelFischer, který vede senátní zahraniční výbor. pic.twitter.com/9zuAZbNDaT — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) August 12, 2020

Pompeo také zmínil, že od čínských komunistů zaznívají výhružky ekonomických následků pro firmy ze zemí, jejichž představitelé vystupují jinak, než by se Pekingu líbilo. Tyto výhružky ale označil americký ministr za lži. Ocenil zároveň, že se zástupci českého Senátu chystají na přelomu srpna a září na Tchaj-wan, který Peking považuje za svou vzbouřeneckou provincii.

Vystrčil označil Pompeovu návštěvu v Česku za impulz pro to, aby nejen Česko, ale i ostatní evropské země začaly klást větší důraz na obhajobu svých hodnot a demokratických principů. Zdůraznil, že se Evropě vždy lépe dařilo prosazovat demokracii, když tak činila společně s USA.

"Jsem velmi spokojený, protože pan ministr zahraničí Pompeo podpořil to, co podporuje český Senát, to znamená ochranu hodnot svobody, demokracie, nezávislosti, upozornil na nebezpečí, kterým je Čínská lidová republika a Rusko," uvedl Vystrčil. Poznamenal, že je rád, že někdo tak mocný, veliký a demokratický, jako jsou Spojené státy, podpořil konání českého Senátu.

Pompeo svůj zhruba desetiminutový projev protkal odkazy na bývalého českého prezidenta Václava Havla. Několikrát zopakoval význam Havlovy ideje, že je důležitější žít v pravdě než ve lži. Zdůraznil také, že USA budou stát po boku každému, kdo se zasazuje o svobodu a demokracii.

Amerického ministra přivítal při vstupu do sálu potlesk vestoje, po kterém následovaly česká a americká hymna. Pompeovo vystoupení si kromě senátorů přišli poslechnout i bývalý předseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL), ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti), bývalý velvyslanec v USA a nynější europoslanec Alexandr Vondra (ODS) nebo ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka.