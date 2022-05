Portál stavebníka by měl podle Bartoše začít fungovat od roku 2024

— Autor: ČTK

Připravovaný elektronický systém Portál stavebníka by měl začít fungovat od roku 2024, tedy asi o půl roku později, než plánovala předchozí vláda. Důvodem jsou chystané úpravy stavebního zákona. Při dnešním setkání lídrů digitalizace v ČR to řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Upozornil ale na možné limity při čerpání peněz z EU. Systém by měl digitalizovat úřední procesy a dokumenty v rámci stavebního řízení.