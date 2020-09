Porušené a splněné závazky vlády. Jak si vláda po dvou letech vede?

Pozornost minulý týden přitáhlo oznámení o zrušení superhrubé mzdy, ke kterému se vláda zavázala už ve svém prohlášení z roku 2018. Přestože se na tomto kroku ANO a ČSSD dohodly, tento vládní slib je jedním z patnácti nerealizovaných, které vládě lze připsat. Vláda na něm podle veřejných zdrojů neodvedla žádnou legislativní práci a slib tak zatím zůstává v rovině pouhých vládních přání a řadí se tak například vedle zákona o celostátním referendu či garantovaném nároku na školku pro děti od dvou let mezi ty, na jejichž splnění budeme ještě čekat.

Kabinet Andreje Babiše zatím průběžně plní závazky v oblasti bezpečnosti; podařilo se novelizovat zákon o vojenském zpravodajství. Snaží se i o průběžnou digitalizaci státu. Ministerstvo zdravotnictví poskytuje otevřená data, kde lze vzhledem ke zvýšenému zájmu nalézt nejen statistiky o koronaviru, ale i data z hygienických stanic; data z nemocnic však ještě chybí. Online platby u všech státních institucí, jednotná digitální identita občana nebo zavedení elektronického dálničního kuponu sice ještě zcela nefungují, vláda však k jejich dosažení uz podnikla praktické kroky. Na definitivní (ne)splnění si tak počkáme až do konce volebního období. Porušeným závazkem je naopak slibovaná analýza IT dopadů k předloženým návrhům legislativy. “Hodnocení dopadu do IT mělo být u každého zákona, přitom není ani u návrhu zákona o dani z digitálních služeb,” dodává Petr Gongala, koordinátor projektu Demagog.cz.

Nerealizovány zatím zůstávají sliby především v oblasti životního prostředí, nedaří se zatím ani zavést ochranu dlužníků pomocí chráněných účtů, zjednodušit zákon o veřejných zakázkách či posílit české zastoupení v institucích Evropské unie. Na těchto závazcích neproběhla žádná dohledatelná vládní práce. Ani některé sliby, na kterých vláda pracuje, však nemusí dopadnout úspěšně. “Aby vláda dostála svému závazku postavit 210 kilometrů dálnic, muselo by se jich do konce volebního období dostavět stejně jako za posledních 9 let,” vysvětluje Gongala.

Řada vládních slibů je průběžně plněna: vláda pokračuje v pravidelném financování sportu a po určitém váhání podpořila vznik Národní sportovní agentury dle poslaneckého návrhu zákona. Pracuje se už na změnách v oblasti právního státu: novela zákona o soudech a soudcích už leží ve Sněmovně, stejně jako zákon o lobbingu. Mezitím se chystá i legislativa chránící oznamovatele korupce.

Babišův kabinet se také zavázal řadu věcí nedělat: nezvyšovat daňovou zátěž, neměnit postavení veřejnoprávních médií, nepolitizovat státní správu a nepřipustit privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí. Závazek neprivatizovat však vláda porušila v únoru letošního roku. Schválila totiž novou Strategii vlastnické politiky státu, která určuje k privatizaci několik podniků se státní účastí, zejména třetinového podílu v akciové společnosti Korado. Ostatní zmíněné sliby jsou zatím průběžně dodržovány a jejich finální hodnocení Demagog.cz zveřejní až na konci volebního období.