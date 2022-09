Poslance čeká debata o změně státního rozpočtu pro letošní rok

V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat úpravou podmínek pro vysílání českých vojáků do zahraničí a změnou volby členů rad České televize a Českého rozhlasu.

Řádnou zářijovou schůzi dolní komory poslanci zahájí v úterý odpoledne. Schůze je plánovaná jako dvoutýdenní, přičemž další jednací týden začne v úterý 27. září.

Navrhovanou změnu rozpočtu vláda zdůvodňuje dopady ruské invaze na Ukrajinu a vysokou mírou inflace. Kabinet poukazuje hlavně na nárůst cen energií a s tím související ohrožení nízkopříjmových a zranitelných skupin obyvatelstva. Novelizovaný rozpočet počítá například s osmi miliardami korun na jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě do 18 let pro vybrané rodiny. Dalších 16,5 miliardy korun je určeno na pomoc s vysokými cenami energií. Téměř 11 miliard korun si vyžádají letošní valorizace důchodů. Podle opozičního hnutí ANO je rozpočtová novela neúsporná, a navíc nepomáhá lidem ani firmám.

Novela služebního zákona bude čelit návrhu ANO na zamítnutí. Sněmovna se bude muset vypořádat s více než deseti opozičními pozměňovacími návrhy, které se týkají mimo jiné ponechání zákonného omezení počtu náměstků členů vlády. Předloha předpokládá také další změny ve státní službě. Týkají se třeba zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

Ústavní novela o vojenských misích rozšiřuje výčet situací, kdy může o vyslání vojáků do ciziny rozhodnout na omezenou dobu vláda a není tedy nutný souhlas Parlamentu. Nově půjde podle návrhu o ochranu života a zdraví a ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti Česka. Do volby členů rad veřejnoprávní televize a rozhlasu chce vláda zapojit také Senát, nyní je volí výhradně poslanci. Podle opozičního hnutí SPD jde o snahu o politické ovládnutí obou médií.

Ve druhém čtení by poslanci mohli projednat sporné zrušení elektronické evidence tržeb ke konci roku, opozice je spíše pro dobrovolnost EET. Do závěrečného schvalování by poslanci mohli poslat také třeba návrh na zvýšení limitu pro povinnou registraci k plátcovství daně z přidané hodnoty z nynějšího jednoho milionu na dva miliony korun. Stejně tak by se měla zvýšit i hranice pro využití paušální daně.

Návrh programu schůze zahrnuje více než 170 bodů. Poslanci se stejně jako v minulosti vypořádají zřejmě jen s částí z nich.