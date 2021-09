Poslance čeká na poslední schůzi před volbami výrazně méně bodů

Sněmovna by se neměla zabývat návrhy zákonů v prvním a druhém čtení ani mezinárodními smlouvami v prvním čtení. Měla by projednat zákony vrácené ze Senátu, některé zákony ve třetím čtení a několik smluv ve druhém čtení. Novinářům to po dnešním jednání sněmovního organizačního výboru, který jednal o programu schůze, řekli místopředsedové Sněmovny Petr Fiala (ODS), Vojtěch Filip (KSČM) a Tomio Okamura (SPD).

Schůze má začít v úterý 14. září. Navržená je jako dvoutýdenní. Poslanci budou mít v jejím úvodu možnost navrhovat doplnění programu nebo naopak vypuštění některých bodů. Pokud by Senát některý ze schválených zákonů zamítl nebo vrátil, Sněmovna už se k jeho projednání nedostane. Takový návrh by spadl pod stůl a už by se o něm nejednalo.

"Organizační výbor dnes rozhodl o tom, že vyřadíme ze schůze všechny návrhy zákonů v prvním a druhém čtení. Budeme se zabývat zákony, které vrátil nebo zamítl Senát, a potom některými zákony ve třetím čtení, prioritně těmi, které mají šanci projít bez problémů Senátem. Zbytek domluvíme potom na politickém grémiu před začátkem jednání Sněmovny," řekl novinářům předseda ODS a místopředseda Sněmovny Fiala. "My už teď v podstatě žádnou prioritu nemáme, protože to není reálné. Ta schůze bude uprostřed volebního boje, v podstatě je jasné, že se nedá nic důležitého prosadit," konstatoval.

"Prioritou je prohlasovat ty zákony, které se nezadrhnou v Senátu," uvedl Okamura. Filip novinářům řekl, že na jednání výboru byla vůle projednat všech 12 zákonů vrácených ze Senátu nebo zamítnutých Senátem. "Je to priorita stejně jako třetí čtení zákonů, které pošleme do Senátu," řekl. Pro KSČM je podle Filipa prioritou novela zákoníku práce, která má přinést zaměstnancům pět týdnů dovolené.

Sněmovna by se tak neměla zabývat třeba volebními body. Jde především o volbu radních České televize. Kvůli nesouhlasnému postoji části opozičních stran se tuto volbu nepodařilo uskutečnit na několika předchozích schůzích. "Zároveň bylo navrženo, aby byly vyřazeny všechny volby do různých orgánů, protože se opět ukázalo, že tam není politická shoda," řekl předseda SPD Okamura. Za prioritu svého hnutí označil novelu jeho poslanců, která zpřísňuje výplatu dávek v hmotné nouzi.

Senát vrátil poslancům například novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Navrhuje v ní, aby o přiměřenosti podpory rozhodovala vláda nařízením, což je řešení, které předtím ve Sněmovně nenalezlo podporu. Další vrácenou předlohou je například návrh, který ukládá objíždět cyklisty ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru. Chce v něm snížit navrhované pokuty. Senát vetoval novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která má rozšířit jeho kontrolní působnost. Senát ale předtím neschválil novelu ústavy, která má pro toto rozšíření vytvořit prostor v ústavě. Osud novely je proto nejistý.

Za důležité označil Filip také projednání státního závěrečného účtu za loňský rok. To je podmínkou pro to, aby Sněmovna mohla projednávat rozpočet na příští rok, ke kterému se dostane až po volbách. Projednávat by se měla poslanecká novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Sněmovna by ji mohla schvalovat ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Týká se dostavby částí dálnice D1. Vláda k ní v pondělí dala kladné stanovisko.