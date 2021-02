Poslance čeká perný týden. Řešit se má nouzový stav nebo kurzarbeit

Řádná schůze Sněmovna pokračuje od úterý odpoledne a tento týden skončí. Poslanci na ní posoudí také například senátní úpravy několika předloh.

Na středeční odpoledne je z podnětu části poslanců svolaná mimořádná schůze ke změnám v exekucích a insolvencích. Vládní exekuční novela je ve druhém čtení a předpokládá, že věřitelé by hradili zálohu na náklady vymáhání dluhu. Zavedla by také třeba zastavování marných exekucí. Ústavně-právní výbor doporučil z předlohy škrtnout soustřeďování všech exekuci na jednoho dlužníka soustředily u jednoho exekutora a prosazuje i další změny, jež se týkají například dluhů z minulosti. Vládní insolvenční novela je v úvodním kole. Zkrátila by dobu oddlužení na tři roky pro všechny dlužníky.

Pravidla kurzarbeitu doporučil sociální výbor schválit podle návrhu dvou poslankyň ANO a KSČM Jany Pastuchové a Hany Aulické Jírovcové, s nímž nesouhlasí ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová (ČSSD). Maláčová podporuje ministerskou úpravu podanou Romanem Sklenákem (ČSSD), na postojí k ní se členové výboru neshodli. Kurzarbeit představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas.

Ve finále je také návrh takzvaného nízkouhlíkového zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Poslanci by mohli hlasovat i o svěření kybernetické obrany Česka vojenským zpravodajcům a o úpravách provozu na silnicích. Změny se týkají například pokutování nedovolené jízdy ve vyhrazených pruzích.

Ke schválení minulých žádostí o prodloužení nouzového stavu kabinetu pomohli poslanci KSČM, naposledy do neděle 14. února. Širší vedení komunistické strany ale nyní uvedlo, že další prodloužení nepodporuje. Opatření proti šíření koronaviru může kabinet podle zástupců KSČM vyhlásit i bez stavu nouze. Vládní představitelé ale varují před kolapsem zdravotnictví a nekontrolovaným šířením nákazy.

Po vrácení Senátem poslanci znovu rozhodnou o novele, podle které budou moci koronavirový kompenzační bonus čerpat i podnikatelé v úpadku. Senátoři chtějí denní částku zvýšit, nárok rozšířit i na živnostníky bez provozoven a poslat náhrady obcím a krajům. Horní komora navrhla úpravy také v horní novele. Chce, aby část poplatků z vytěžených nerostů dostávaly kraje.

V úterý bude Sněmovna schvalovat finanční závazek státu vůči francouzskému konsorciu DIVia za dostavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Sdružení postaví dálnici formou projektu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma.