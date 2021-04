Poslance čeká stavební zákon, "lex Dukovany" i volba radních ČT

Část opozice dosud schvalování těchto návrhů brzdila. V návrhu programu je rovněž volba čtyř členů Rady České televize (ČT). Schůze začne v úterý odpoledne.

Poslanci by se hned v úvodu měli vypořádat s předlohami, které jim vrátil Senát. Patří k nim sledovaná potravinová novela, v níž senátoři odmítli uzákonit povinný podíl některých tuzemských potravin ve větších obchodech. V pedagogické předloze chce horní komora upravit financování učitelů v základních uměleckých a vyšších odborných školách a v trestní novele například odložit zavedení terapeutických programů pro řidiče. V soudní předloze senátoři prosazují ponechání nynějšího rozsahu spolurozhodování přísedících u soudů za přiměřenou odměnu.

Ke sledovaným bodům bude patřit výběr televizních radních. Některé opoziční kluby a Senát vyzývají k odkladu volby. Mezi adepty jsou i lidé, kteří představují podle kritiků ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize.

Spor se vede také o podobu nového stavebního zákona, jenž podle úprav hospodářského výboru předpokládá například převod všech stavebních úřadů pod stát. Skupina poslanců části opozice připravila jinou celkovou úpravu, která zachovává část stavebních úřadů pod obcemi.

V závěrečném sněmovním kole jsou změny v exekucích. Sněmovna pravděpodobně nezavede místní příslušnost exekutorů, jak navrhuje část poslanců, ani soustřeďování dluhů dlužníka u jednoho exekutora, což prosazuje vláda. Ústavně-právní výbor podpořil například zastavování dlouholetých marných exekucí, některých i do minulosti, a určité omezení zabavování movitých věcí. Poslanci by měli schvalovat i zvýšení přídavků na děti zhruba o čtvrtinu. Nepřistoupí ale zřejmě na takové rozšíření okruhu rodin s nárokem na tuto dávku, jak navrhl kabinet. Před schvalováním je v dolní komoře také například přeměna dětských skupin na jesle a zvýšení odměn pěstounům a dotací takzvaným klokánkům.

Po senátním vetu by měla Sněmovna znovu hlasovat o poslanecké novele o veřejných zakázkách, podle níž by správa hmotných rezerv mohla nakupovat i určitou dobu po ukončení nouzového stavu ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrových řízení. V návrhu programu schůze je opět také novela o pokutách podnikatelům za porušování protikoronavirových restrikcí vydaných podle krizového zákona. Dolní komora dosud o senátním vetu této předlohy nehlasovala. Provládní strany zatím neměly kvůli karanténám a izolacím dostatek poslanců na to, aby zamítavé stanovisko horní komory přehlasovaly. Sněmovna se navíc drtivou většinu jednacích dnů schází kvůli koronavirové krizi v polovičním složení.

Ve druhém čtení by měli poslanci projednat novelu, která by měla zlepšit dostupnost léčebného konopí. Mohl by se do ní dostat sporný poslanecký pozměňovací návrh, který by umožnil zásilkový výdej i léků na předpis. Ve druhém kole je také i zavedení takzvaného klouzavého mandátu poslanců a odškodnění protiprávně sterilizovaných žen.

Schůze je plánovaná jako třítýdenní. S týdenní přestávkou pro jednání výborů by měla skončit v pátek 7. května. Návrh programu schůze čítá aktuálně 530 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.