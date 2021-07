Poslanci budou řešit exekuce i vydání Volného k trestnímu stíhání

V návrhu programu je také například volba jednoho člena Rady Českého rozhlasu a pokračování sporného výběru čtveřice radních České televize. Očekává se, že dolní komora by mohla hlasovat o vládním návrhu na dodatečném zvýšení důchodů o 300 korun od příštího roku.

Schůze začne netradičně kvůli státnímu svátku ve středu ráno místo obvyklého úterního odpoledne. Potrvá do pátku 16. července. Půjde podle schválného harmonogramu o poslední řádnou schůzi před takzvanými parlamentními prázdninami. Závěrečná řádná schůze před říjnovými sněmovními volbami je plánovaná na druhou polovinu září. Není ale vyloučeno svolání mimořádných schůzí.

Exekuční novelu a předlohu o předjíždění cyklistů ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru vrátil poslancům k opětovnému posouzení Senát. V ní chce zmírnit postih motoristů v případech, kdy sice vzdálenost nedodrží, ale cyklistu neohrozí. V exekuční novele Senát prosazuje zejména zastavování dlouholetých marných exekucí už od roku 2023. Sněmovní verze počítá se zahájením jejich zastavování v roce 2028. Poslanci opět posoudí i zvýšení přídavků a daňových slev na děti. V ní doporučil provést v podstatě jen technické úpravy.

Do programu schůze by se mohl dodatečně dostat návrh nového stavebního zákona, který má podle vlády zrychlit povolování stavebních projektů. Zákon budí spory například kvůli organizaci stavebních úřadů. Senát předlohu minulý čtvrtek zamítl, poslanci o ní budou hlasovat znovu.

Policejní žádosti vydání Volného k stíhání by Sněmovna měla podle doporučení mandátového a imunitního výboru vyhovět. I Volný uvedl, že chce být vydán, aby údaje o ivermektinu zazněly při veřejném soudním líčení. Volný propagoval ivermektin k léčbě covidu-19. V příspěvku tvrdil, že se chystá spiknutí, jehož cílem je diskreditace léku prostřednictvím zabití pacientů.

Ve finále jsou ve Sněmovně například poslanecké návrhy na strhávání pokut za některé závažné přestupky ze sociálních dávek a na zpřísnění podmínek jejich vyplácení nebo na uzákonění nejméně pětitýdenní dovolené. Poslanci by mohli hlasovat také o zavedení digitální daně nebo o novele proti takzvaným energetickým šmejdům. Před schvalováním jsou v dolní komoře aktuálně dvě desítky předloh.

Důchodová novela o zvýšení penzí o 300 korun nad zákonnou valorizaci je v dolní komoře teprve před druhým čtením. Lhůty je ale možné zkrátit tak, aby o ní poslanci hlasovali v polovině července.

Zrychleně ve stavu legislativní nouze by měla Sněmovna schvalovat úpravy v hrazení vakcín proti covidu-19 ze zdravotního pojištění. Úhrady by se nově měly vztahovat na všechny očkovací látky schválené evropskou lékovou agenturou bez ohledu na to, jaký způsobem je stát získal. Na hlasování ve stavu legislativní nouze čeká předloha, která umožní v případě potřeby hlasovat v říjnových volbách i z karantény nebo izolace

Návrh programu červencové schůze čítá kolem 550 bodů. Poslanci stihnou projednat jen část z nich.