Poslanci budou řešit rozpočet, náhrady krajům či náhradní výživné

Před schvalováním je nový zákon o evidenci skutečných majitelů, jenž by ve vládní verzi mohl podle části opozice nahrávat premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o údajný střet zájmů. Schůze Sněmovna pokračuje od úterního odpoledne.

Kromě úterního projednání zákonů vrácených Senátem budou poslanci vzhledem k epidemii covidu-19 nadále zasedat v polovičním počtu. K případnému přehlasování senátních úprav předloh jsou totiž nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich.

Spornou pasáž zákona o evidenci skutečných majitelů, jež by se mohla týkat Babiše, poslanci možná změní. Ústavně-právní výbor podpořil schválení návrhu Starostů, podle kterého by se za skutečného majitele korporace ve svěřenském fondu považoval i jeho zakladatel. Podporu výboru získal také pozměňovací návrh lidovců, jenž který by spornou pasáž vypustil. Babiš by byl podle některých výkladů ustanovení vládního návrhu považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka samotného holdingu.

Vedle zákona o evidenci skutečných majitelů by mohla Sněmovna v pátek schvalovat zavedení náhradního výživného na děti za neplatiče alimentů. Podle vládní předlohy by úřad práce vyplácel až 3000 korun měsíčně nejvýše dva roky. ODS by podle vyjádření sociálního výboru neměla prosadit zamítnutí předlohy. Před schvalování je rovněž například zákon o prověřování zahraničních investic a zavedení chráněného účtu, který by měl pomoci dlužníkům v exekuci.

Úvodní debata o návrhu státního rozpočtu čeká poslance ve středu. Poslanci v prvním čtení schvalují základní parametry rozpočtu, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku. Rozpočtový výbor doporučil plénu, aby ukazatele se schodkem 320 miliard schválilo. Pak by byly možno už jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Letošní schválený schodek byl původně 40 miliard korun. Vláda ale prosadila jeho postupné navýšení až na 500 miliard korun kvůli ekonomickým dopadů epidemie koronaviru. Rozpočet na příští rok nezahrnuje úpravy z projednávaného daňového balíčku, do něhož by se mohlo dostat zrušení superhrubé mzdy spolu se snížením zdanění zaměstnanců.

Vládní návrh na vyplácení státního příspěvku 500 korun denně podnikatelům a dalším lidem postiženým proticovidovými restrikcemi chce Senát doplnit o jednorázovou náhradu krajům 300 korun na obyvatele. V balíčku, který se týká justice, navrhli senátoři zachovat povinný souhlas věřitelů s prodloužením ochranného moratoria proti případným insolvenčním návrhům.

Zrychleně ve stavu legislativní nouze by měla Sněmovna projednat vládní návrh širších změn v oddlužení. Je však možné, že Sněmovna zkrácené schvalování předlohy odmítne.