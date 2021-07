Poslanci by mohli omezit svá vystoupení, aby na ranní schůzi vše stihli

Lidovci podle něj ocenili, že v případě dětských skupin ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ustoupila od svého původního návrhu. Předsedkyně sněmovního sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO) ale řekla, že se zkrácením vystoupení poslanců každého klubu na dvě minuty nesouhlasí.

"Považujeme oba ty zákony za důležité, takže nebudeme vystupovat nad rámec toho, co je potřeba. Jsme v situaci, kdy jsme se snažili ministryni přesvědčit, aby přistoupila ke změnám. Debata se vedla na výboru, kam patří, byl bych rád, aby se oba tisky projednaly," řekl novinářům Výborný. "Včera mě oslovila paní ministryně Maláčová, žádala o to, jestli bychom mohli zkrátit dobu vystoupení poslanců každého jednoho klubu na dvě minuty. To jsem musela odmítnout, je to opravdu krátká doba," uvedla Pastuchová.

První z mimořádných schůzí se třemi body na programu začíná v 09:00, už dvě hodiny nato je ale svolána další k návrhu poslanců SPD, který zpřísňuje vyplácení dávek v hmotné nouzi. U něj lidovci naopak nepodpoří, aby se projednával i po 14:00, řekl Výborný. Pastuchová uvedla, že jí bylo předesláno, že tento bod bude obstruován.

Lidovecký poslanec ocenil kompromisní dohodu u předpisu o dětských skupinách. Podle původního návrhu se měly proměnit na jesle s přísnějšími pravidly. Část opozice vyjadřovala obavy, že by předloha vedla k likvidaci dětských skupin, které původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Podle společného pozměňovacího návrhu pětice vládních i opozičních stran, o kterém Sněmovna rozhodne, se ale skupiny na jesle nezmění a budou nadále i pro starší děti.

Díky kompromisu nehrozí kolaps dětských skupin poté, co skončí financování z unijních peněz, řekl Výborný. "Bude také možné, aby je navštěvovaly děti i po dovršení tří let až do povinné školní docházky. Řada obcí by nedokázala navýšit kapacity mateřských školek, aby o ty děti bylo postaráno," uvedl. Dětské skupiny využívá zhruba 400.000 rodin, zdůraznil. "Zůstávají tam některé sporné body, které se týkají zpřísnění podmínek pro provoz, nicméně ten výsledek považujeme za akceptovatelný," doplnil.

Piráti podle šéfa SPD Tomia Okamury chystají dlouhá vystoupení k zablokování druhé dnešní schůze k dávkám v hmotné nouzi. "Já předem avizuji, že pakliže budou Piráti opět řečnit a blokovat to, tak svoláme během léta další mimořádnou schůzi a znovu nastavíme zrcadlo Pirátům," řekl Okamura. V srpnu je podle něj totiž poslední možnost, jak s jistotou předpis v tomto volebním období prosadit. Kdyby ho poslanci podpořili v září a Senát ho vrátil, Sněmovna už by případné přehlasování horní komory do voleb nestihla, vysvětlil.