Poslanci chtějí osekat ÚOHS. Na veřejné zakázky by měl dohlížet nový úřad

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na veřejné zakázky by měl místo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dohlížet nově vytvořený Úřad pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek. Sídlit by měl stejně jako ÚOHS v Brně. Dosavadní antimonopolní úřad by poté dohlížel pouze na hospodářskou soutěž, problematiku významné tržní síly a veřejnou podporu.