Poslanci navrhli pravidla náhradníků ve Sněmovně za členy vlády

Novely jednacího řádu Sněmovny a volebního zákona zachovává možnost být členem vlády i poslancem. Poslanec, který se nastoupí do ministerského kabinetu, by se svého postu ve Sněmovně mohl podle předlohy vzdát buď oznámením na schůzi dolní komory, nebo doručení notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou jejího předsedy. Stejné formy už platí pro vzdání se poslaneckého mandátu.

Náhradník za člena vlády by se stal zastupujícím poslancem se všemi právy a povinnostmi běžného člena dolní komory. Byl by členem sněmovních výborů a komisí, což člen vlády být jako poslanec nemůže, a bude mít právo vystupovat a hlasovat. V roli zastupujícího poslance by podle novel neztratil postavení náhradníka pro případ nabytí plnohodnotného mandátu.

"Nebude možné vzdát se pozice 'zastupujícího poslance', avšak běžné náhradnictví si za účelem čekání na vlastní mandát bude možné zachovat," uvádí se v předloze. Ta ale také nově ukládá náhradníkům povinnost oznámit předsedovi Sněmovny, pokud na náhradnickou pozici budou rezignovat například kvůli zvolení do Senátu.

Zavedení klouzavého mandátu, které navrhovala už bývalá vláda, mělo ve svém volebním programu také vládní hnutí ANO. Vlastní návrh připravili opoziční Piráti, SPD, STAN a ANO, kabinet ANO a ČSSD se k němu loni v březnu postavil neutrálně. Sněmovna tuto ústavní úpravu teprve letos v únoru posunula do dalšího kola projednávání. Ústavní změnu musí ve stejném znění schválit jak Sněmovna, tak Senát.