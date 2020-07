Poslanci navrhují odškodnit oběti násilí ze srpna 1969, proti je pouze KSČM

"Nápad na podání tohoto zákona vznikl už loni, kdy jsem si v Brně připomínal výročí úmrtí Danuše Muzikářové. Ta byla 21. srpna 1969 zastřelena během protikomunistických demonstrací při výročí okupace Československa. Na její počest byl v Brně loni pojmenován, do té doby bezejmenný, park. Mám však za to, že oběti komunistického režimu, respektive jejich pozůstalí, by měli být za tyto činy odškodněni. Na to se bohužel více než 50 let nemyslelo," uvedl Vlastimil Válek (TOP 09), který návrh zpracoval.

Zákonodárci navrhují odškodnění nejbližších příbuzných obětí. Připomněli, že český Parlament před 15 lety přijal zákon k odškodnění obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy. S dluhem vůči obětem represí z roku 1969 se ale podle poslanců stát vypořádat stále nedokázal.

"Zejména ve velkých městech došlo k řadě incidentů demonstrantů s bezpečnostními složkami, jejichž příslušníci protiprávně (tedy bez rozkazu či aniž by to bylo nutné k odvrácení přímého ohrožení jejich životů) použili střelné zbraně proti demonstrantům. Po těchto incidentech zůstalo několik mrtvých a na pět desítek zraněných občanů z řad demonstrantů či kolemjdoucích," uvedla TOP 09.

Podle strany oficiální statistiky z října 1969 hovoří o pěti mrtvých, pěti těžce zraněných a 26 lehce zraněných lidech. "Historikové ovšem předpokládají počty vyšší," poznamenala strana. Návrh zákona předpokládá náklady na státní rozpočet 2,5 až 4,5 milionu korun.