Poslanci podpořili přijatá opatření proti epidemii koronaviru, vyzvali k dodržování

Zástupci opozice měli výhrady k tomu, že nikdo z vládního tábora nereagoval na jejich dotazy ohledně vývoje epidemie a přijímaných opatření. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) jednání poslanců opustil hned po svém úvodním projevu.

"Poslanecká sněmovna, vědoma si závažnosti současné epidemiologické situace a bez ohledu na politické rozdíly, podporuje přijatá protiepidemická opatření za účelem snížení výskytu nemoci covid-19 a vyzývá občany k jejich maximálnímu dodržování," stojí v usnesení. Hlasovalo pro něj 72 z 94 přítomných poslanců. Nepodpořila jej SPD a Trikolóra a s jednou výjimkou ani ODS a STAN.

Naopak jednomyslně Sněmovna vyjádřila poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí covid-19 či jinak přispívají ke zvládání epidemie.

Sněmovna neschválila návrh Pirátů na uzákonění on-line schůzí Sněmovny během stavu nouze a na to, aby vláda prověřila, že maximum státních zaměstnanců v době nouze pracuje z domova. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si postěžovaly, že vláda na dotazy opozice k epidemii nereagovala. Podle šéfky TOP 09 by si na to vládní představitelé měli vzpomenout při budoucích prohlášeních, "že máme táhnout na jeden provaz a že jsme všichni na jedné lodi".

Předseda STAN Vít Rakušan očekával, že Prymula oznámí v rámci očekávaného vývoje, zda a kdy Česko čeká lockdown, tedy opětovné uzavření. Prymula ve své úvodní řeči pouze uvedl, že vrchol nákazy podle současného vývoje očekává kolem 11. listopadu.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se dotazoval mimo jiné na právní odpovědnost zdravotnického personálu, který nemá specializaci k péči o pacienty s koronavirem. Dotazoval se také na spuštění linek na výrobu zdravotnického materiálu, které se rozhodl Česku věnovat Tchaj-wan.