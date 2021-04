Poslanci před derby. Slavia je na vlně, tak Skopečka ani nehecuji, říká sparťan Janda. Bez zákeřností, přeje si Válek

V politice drží pospolu, ale při střetu pražských S se promění v rivaly. Opoziční poslanci na chvíli přestanou řešit starosti zákonodárců a promění se ve fotbalové fanoušky, kteří si touží vychutnat nedělní 298. derby mezi domácí Slavií a Spartou, v němž červenobílí naposledy pohráli 20. března 2016. První souboj soků se odehrál už 29. března 1896 na Císařské louce a skončil bezbrankovou remízou po souhlasu obou kapitánů.

Výkop nedělního duelu v rámci 26. kola mezi lídrem a druhým v tabulce začíná v 18:30 hodin. „Sešívaní jsou favority, ale jako sparťan věřím, že se nám pod trenérem Pavlem Vrbou bude i nadále dařit. Pokud by Slavia vyhrála, potom by už zřejmě bylo rozhodnuto, že získá mistrovský titul celek z Vršovic,“ míní pirátský Lukáš Kolařík. Vedoucímu týmu ligy dává větší šanci i bývalý předseda lidovců Marek Výborný. „Tipuji, že Slavia vyhraje 3:1.“

Pirát Kolařík psal Koubovi, že chce chytat jako on

Dříve fandil deset let Spartě, ale nyní je neutrální. „Při zápasech sleduji hlavně jednotlivé hráče a nyní jsem doslova nadšený ze slávistického Lukáše Provoda. Jedná se o komplexního hráče, který září i v reprezentaci. Nadchl mě čtvrtečním výkonem ve čtvrtfinále Evropské ligy na Arsenalu. Trefil tyč a pak po jeho rohu Tomáš Holeš hlavou vyrovnal,“ netají obdiv Výborný. Z tábora soupeře jej zase poutá mladý Ladislav Krejčí, který Teplicím v minulém kole vstřelil hattrick. „Doufám, že jej v kariéře nezastaví nějaké zranění, neboť je obrovskou nadějí českého fotbalu,“ přeje si Výborný, který v přítomnosti dalšího bývalého předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka nemůže říci nic špatného proti Slavii. „Pavel je jejím oddaným fanouškem. Před pandemií pravidelně chodil na stadion do Edenu a má tak dokonalý přehled.“

Lukáš Kolařík, jenž chytal za Horažďovice žákovskou ligu, má v obou týmech rovněž své oblíbence, ale z let minulých. „Jako kluka mě ve Spartě fascinoval brankář Petr Kouba. Líbilo se mně, jak se vrhal do každého souboje, nebál se a byl dobrý i ve vzduchu. Dokonce jsem mu jako školák na psacím stroji napsal dopis, že chci být jako on, ale bohužel mně neodpověděl. Když na EURO 1996 dostal ve finále v prodloužení od Němců, konkrétně Olivera Bierhoffa takzvaný zlatý gól, pamatuji si, jak jsem porážku obrečel,“ vzpomíná. Rodák z Katovic na Strakonicku z týmu sešívaných zase oceňuje Karla Poborského, který ale nakonec přestoupil do Sparty. „Na Poborském se mně líbila jeho lehkost i kličky, byl prostě k nezastavení. A do konce života ho budu mít spojeného s dloubáčkem ve čtvrtfinále evropského šampionátu 1996 proti Portugalsku, kterým přeloboval Vítora Báiu,“ projevuje se Kolařík jako opravdový fotbalový znalec.

Šéf hnutí Starostů a Nezávislých Vít Rakušan, jehož otec dříve fandil Spartě, si přeje, aby viděl dobrý fotbal. „Nemám mezi oběma soupeři vyhraněný oblíbený klub, proto budu derby sledovat v klidu. Budu rád, když padne hodně gólů a zápas třeba skončí remízou 2:2,“ predikuje politik, jehož srdce díky studiím v Českých Budějovicích bije pro fotbalové Dynamo a hokejový Motor. Naopak předseda Poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek se netají náklonností ke Slavií, která podle něj zvítězí 2:1. „Přiznám se ale, že jí držím palce z čistě pragmatického hlediska. Pokud vyhraje ligu, měla by podle mě větší šanci v Lize mistrů než Sparta. Navíc předváděná hra svěřenců Jindřicha Trpišovského se mně líbí a nikoho nenudí.“ Pak se šéf opozičního AntiCovid týmu zarazí. „Mohu vlastně jako Moravák přiznat, že je mně sympatický jeden z pražských klubů? Abych se mohl vůbec ještě vrátit do Brna,“ naoko se strachuje.

Také bývalý český reprezentant ve skocích na lyžích Jakub Janda nezapomíná na tuzemskou geografii. „Pocházím z Moravskoslezského kraje, a tak by asi bylo přirozené, kdybych podporoval Baník Ostravu. Ale můj děda byl sparťan, a tak jsem ke klubu určitou náklonnost získal i já,“ vysvětluje. Bývalý vítěz Světového poháru je v ODS obklopen slávisty. „Před spolustraníkem Janem Skopečkem nemohu říci, že jsem sparťanem. Honza je totiž velký slávista.“ Vzájemně se ale před nedělním derby vůbec nešpičkují. „Slavia je nyní na takové vlně, že už nemá cenu se s ním ani hecovat, a to platí i o europoslanci Alexandru Vondrovi, když občas do Sněmovny zavítá.“ Vítěz Turné čtyř můstků si bohatě užil pošťuchování ohledně klubové fotbalové příslušnosti v národním skokanském týmu. „Když jsem ale ještě vrcholově skákal, tak situace byla jiná. Tehdy se dařilo Spartě a Slavia byla dole. Proto jsem si vždy nejen po derby vychutnával našeho v současnosti nejlepšího skokana Romana Koudelku a poté, co jeho oblíbený tým prohrál, tak jsem se ho ptal, zda neví, jak Slavia včera hrála,“ přiznává se Janda ke škádlení.

Naočkovaní zdravotníci mohli jít klidně fandit

Rakušana mrzí, že se debry odehraje bez diváků kvůli koronavirové pandemii. „Bohužel nejde jen o zápas mezi Slavií a Spartou, ale nucenou absencí trpí i fanoušci ostatních sportů. Například u nás v Kolíně se výborně vyvedla sezona basketbalistům v Mattoni NBL lize, ale úspěch nemohli s diváky oslavit. Stejně na tom jsou i naši hokejisté, kterým se povedlo postoupit do druhé ligy. Je škoda, že ani oni se nepodělili s fanoušky o obrovskou radost,“ lituje bývalý starosta Kolína, který hrával dorosteneckou basketbalovou ligu. Válek, člen Sněmovního výboru pro zdravotnictví, ale nerozumí, proč na derby nemohou být vpuštěni zdarma všichni lékaři, zdravotní sestry a další personál. „Vždyť všichni už jsou naočkovaní, a tak nechápu, proč by nemohli na stadion přijít. Jednou projdou vakcinací všichni a separovat se do nekonečna nemůžeme. Lidé se očkují proto, aby se mohli vracet do normálního života. Opravdu lituji, že naočkovaným zdravotníkům, kteří si zaslouží náš vděk, nebyl vstup umožněn,“ kroutí hlavou místopředseda TOP 09.

Jeho kolegové ale už žijí čistě sportovní stránkou. Poslanec Pirátů Lukáš Kolařík věří, že se na Slavii projeví únava z jejího náročného programu. Kromě reprezentace a ligy bojuje ještě v Evropské lize. „Čtvrteční zápas na Arsenalu v Londýně jí jistě odčerpal velké množství sil a do toho musela ještě cestovat, zatímco Sparta si ve středu odehrála domácí pohár doma a od té dobu mohla v klidu regenerovat. Vytíženost Slavie může derby ovlivnit,“ říká otec tří dcer. Podobné obavy má i Marek Výborný. „Slavia nemá na odpočinek ani dvaasedmdesát hodin a navíc ji síly stojí i cestování. Je nutné si uvědomit, že zřejmě znovu nenastoupí obránce Deli, který se nakazil koronavirem. Může se na ní opravdu projevit vyčerpanost.“

Paradoxně slávistické chmury zahání sparťan Jakub Janda, který má s regenerací jako bývalý vrcholový sportovec velké množství zkušeností. „Když se sportovci anebo týmu daří, nevnímá únavu, je v euforii, v tranzu, prostě ve svém světě. Kdyby Slavia na Arsenalu nevyrovnala a prohrála, pak by únavu mohla vnímat, ale takhle pokračuje na své vlně. Psychika je motorem všech sportovců,“ tvrdí dvojnásobný medailista z mistrovství světa v Oberstdorfu z roku 2005. Kdo ale vyhraje, si Janda tipnout netroufne. „Kdykoli jsem si vsadil, tak vyhrál opačný tým. Proto raději predikovat nebudu,“ konstatuje muž, jemuž se kvůli jeho dokonalému stylu v dobách největší slávy přezdívalo Káně z Beskyd.

Vlastimil Válek přiznává, že v minulém ligovém kole Slavii výjimečně nefandil, neboť hrála se Zbrojovkou Brno, která je pro něj srdeční záležitostí. „Bezbranková remíza mě potěšila. I když je Brno na chvostu ligy, třeba nás Slavia probudí. Už je na čase, aby se do Zbrojovky vrátily slavné časy a nezůstalo u jediného titulu z roku 1978. Často vzpomínám na Karla Kroupu či Jindřicha Svobodu, který vstřelil ve finále olympijských her v Moskvě roku 1980 proti NDR rozhodující gól,“ připomněl Válek, že zlaté olympijské medaile v nejoblíbenějších kolektivních sportech u nás zařídili Svobodové. Ve fotbale v roce 1980 v Moskvě střídající Jindřich Svoboda, o osmnáct let později v Naganu na hokejovém Turnaji století zase Petr Svoboda.

Koláře zakonodárci obdivují, že po zranění už chytá

Zákonodárci bez ohledu, komu v derby budou přát, chovají respekt ke slávistickému brankáři Ondřeji Kolářovi, který na Arsenalu nastoupil po zlomenině čelní dutiny, kterou mu v osmifinále Evropské Ligy proti Rangers F.C. způsobil brutálním zákrokem v Glasgow Kemar Roof. Po třech nedělích nastoupil v helmě a s kevlarovou maskou. „Jako bývalý brankář mohu říci, že je obrovským frajerem a na Arsenalu chytal i rozehrával s přehledem. Přesto si myslím, že by Slavia měla už konečně řešit problém s jasnou gólmanskou dvojkou, která jim na záskok chybí,“ míní Lukáš Kolařík. Naopak Marku Výbornému, který rovněž oceňuje a obdivuje Kolářovu odvahu, je sympatické, že trenér Jindřich Trpišovký dal ve zbytku utkání s Rangers a v Brně, kde kvůli vyloučení nedohrál, příležitost osmnáctiletému Matyáši Vágnerovi. „Mám rád, když se kouč nebojí postavit do branky mladíka. Díky odvážnému tahu se tak může zrodit budoucí hvězda a odstartuje se u benjamínků kariéra, o níž by ani nesnili. Věřím, že o Vágnerovi ještě uslyšíme,“ míní Výborný, který před dvěma lety fandil osobně v Edenu Slavii ve čtvrfinále Evropské ligy proti Chelsea.

Chválu, že se postavil opět mezi tyče slyší Ondřej Kolář i od Jakuba Jandy, který se jako skokan na lyžích několikrát ošklivě potloukl. „Během kariéry jsem závodil s odštípnutou chrupavkou, měl zkřížený vaz, ale bolest jsem příliš nevnímal. Vrcholoví sportovci mají totiž práh bolesti oproti normálním lidem dost posunutou. Například v současnosti nejlepší skokan Roman Koudelka je po operaci menisku a už by chtěl trénovat. Přesto brankáře Koláře obdivuji, že po tak závažném zranění šel po pouhých třech týdnech chytat. Pro Slavii je nejdůležitějším mužem,“ pozoruje šéf Úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů České republiky, který v minulosti několikrát hrál fotbal. „A to za FC Vlčovice Mniší, jednalo se o takzvanou pralesní ligu a ani v ní jsem nevynikl. Byl jsem totiž tak rychlý, že mně míč překážel, a tak jsem často běhal bez něj,“ baví se na svůj účet Jakub Janda, poslanec za ODS.

Profesor Vlastimil Válek, který je ve Fakultní nemocnici Brno přednostou Kliniky radiologie a nukleární medicíny, si přeje, aby se nedělní derby odehrálo v duchu fair play, tedy bez zákeřností a červených karet. „Byl bych moc rád, kdyby zápas proběhl bez skandálů. Ať si všichni fotbalisté přenesou na kopačky finesy od Diega Maradony a dovednosti od Tomáše Řepky, ale ať excesy, jimiž oba hráči na sebe poutaly pozornost, zůstaly stranou. Současní slávisté i sparťané si musejí uvědomit, že jsou vzorem pro mladé kluky. Proto je férovost nedělního souboje klíčová a primární,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz šéf poslanců za TOP 09 Vlastimil Válek, jenž bude fandit úřadujícímu mistru ligy, a to Slavii Praha.