"Stejnou formou, tedy dopisem Kongresu Spojených států, chceme říci, že nesouhlasíme s postojem našich kolegů, kteří nereprezentují názory všech poslanců a už vůbec ne všech lidí v České republice," uvedl novinářům na tiskové konferenci Jaroslav Foldyna. Dopis podepsali zástupci SPD, Trikolóry a dalších stran, mnoho zákonodárců se ale podle něj k výzvě "bálo" připojit, byť s ní vnitřně souhlasí.

Podle Majerové iniciátorům předchozí poslanecké výzvy vadí, že lidé svobodně píší, že si svobodně vyměňují informace, že relativní svoboda kyberprostoru je přístupná každému, nejen pouze vyvoleným. "V českém prostředí fungují partičky udavačů, které nahlašují, mažou a cenzurují s velkým entuziasmem, za který by se nemuseli stydět ani svazáci z dob našeho mládí," řekla.

Apel americkým kongresmanům z minulého týdne podle jednoho ze signatářů, místopředsedy sněmovního zahraničního výboru Jaroslava Bžocha (ANO), v žádném případě nebyl výzvou k cenzuře nebo blokování svobody slova. Podle něj je ale potřeba, aby se společnosti, které mají zisky z provozování například sociálních sítí, chovaly zodpovědně. Iniciátorům vadí zejména algoritmy velkých technologických společností, které podle nich úmyslně podporují rozšiřování dezinformací.

S tím však organizátoři dnešní výzvy, namířené proti cenzuře na internetu, nesouhlasí. "Když chcete zavést fašismus, musíte to nazvat liberální demokracií. Když chce zavést cenzuru, musíte to nazvat změnou algoritmu," odmítl jakékoliv zásahy do fungování sociálních sítí nezařazený poslanec Lubomír Volný (dříve SPD).

S široce medializovanou kritikou technologických společností vystoupil v listopadu britský herec Sacha Baron Cohen, který Facebook a další firmy označil za "největší propagandistickou mašinerii v dějinách".

Uvedl, že kdyby Facebook existoval ve 30. letech minulého století, mohl by nacistický vůdce Adolf Hilter pomocí sociální sítě šířit reklamy o svém "řešení židovské otázky". Americké zákonodárce vyzval k jejich přísnější regulaci a změnu algoritmů, které dnes podporují šíření lží a nenávisti.