Poslanců chtějí stanovit mantinely pro kampaně v obecních volbách

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Do zákona o obecních volbách by se mohl dostat výslovný požadavek na vedení čestné a poctivé volební kampaně. V jeho novele to navrhla skupina opozičních poslanců STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů.