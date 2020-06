Poslanec Vrána (ANO) se vzdá mandátu, kandiduje do Senátu

"K 31. červenci 2020 se vzdávám mandátu poslance parlamentu. I přesto, že jsem mohl počkat až na výsledky voleb a složit mandát poslance až v případě úspěchu volby do Senátu, činím tak už nyní. Považuj za fér se vzdát v momentě, kdy chci kandidovat do Senátu a chci soustředit svou práci právě na kandidaturu," uvedl Vrána. Podotkl, že Přerov o poslance nepřijde, na jeho místě jej vystřídá komunální politička Irena Blažková.

Vrána je přesvědčen, že bude jako senátor regionu prospěšnější.

"Senát se často stává místem, kde jsou z principu odmítány pracně vytvářené návrhy zákonů a to jen proto, že jsou z dílny vládnoucí koalice. Výčet zákonů, které Senát vrátil zpět, je opravdu obsáhlý a široký," uvedl. "Nechci, aby Senát v budoucnu účelově zdržoval nebo vracel takové důležité návrhy, jako je zákon o urychlení dopravní infrastruktury nebo novela zákona o podpoře sportu," dodal. Jako senátor se chce zaměřit na dopravu, která Přerov tíží nejvíce.

Vrána v roce 2012 vystoupil z ODS, později vstoupil do hnutí ANO. Z pozice lídra přivedl v přerovských komunálních volbách v roce 2014 vítězné hnutí do vedoucích funkcí na radnici. Tehdy však post primátora přepustil Společně pro Přerov a pozice náměstků svým kolegům; sám se stal radním. Funkci obhájil při dalších komunálních volbách, tehdy už i jako poslanec, kterým se stal v roce 2017. V prosinci 2018 se stal neuvolněným náměstkem olomouckého hejtmana, vystřídal prostějovského primátora Františka Juru (ANO), který rezignoval kvůli kumulaci funkcí. Před vstupem do vysoké politiky pracoval jako obchodní manažer v přerovské chemičce Precheza, která patří do holdingu Agrofert.

V přerovském obvodu mu bude konkurovat dosavadní lidovecká senátorka Jitka Seitlová. ODS v tomto obvodu nominovala lékaře a zastupitele Tomáše Kocourka, za ČSSD bude o funkci usilovat bývalý přerovský primátor a senátor Jiří Lajtoch. V přerovském obvodu ohlásili kandidáta také Piráti, nasadili manažera kultury Městského domu v Přerově Pavla Ondrůje. Komunisté zvolili za svého kandidáta Miroslava Raindla, který se pokoušel uspět již v roce 2014.