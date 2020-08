Tváří komunistů je modelka z fotobanky. Straníky rozdělila na dva tábory

Proti neprofesionalitě KSČM se ohradil nizozemský autor zmiňovaného portrétu, proto jí nezbylo, než jej raději stáhnout a zahájit stranickou debatu, která komunisty rozděluje. Jedni si myslí, že použití fotky modelky bylo správné, zatímco ostatní, že nikoliv.

Být komunistou je evidentně tak moc in, že mladí lidé stojí frontu, aby se mohli vyfotit na plakát KSČM. Určitě není potřeba brát fotky zdarma z fotobanky. pic.twitter.com/4A4mOHdPEV — Jiří Burýšek (@jiriburysek) July 31, 2020

Podle expertů v oblasti politického marketingu by se v kampaních měly skutečně používat pouze fotky představitelů stran, případně jejich členů a podporovatelů. Informoval o tom server novinky.cz

Tak se k tomu alespoň v české polistopadové politice zpravidla přistupovalo. Výjimku tvořil například volební plakát ČSSD v roce 2010, kdy se usměvavý český expremiér Jiří Paroubek na pozadí šťastných anonymních mladých tváří dušoval, že bude bojovat za jejich důchody. Posléze se ale zjistilo, že šlo o vyobrazení Dánů stažených z fotobanky.

"Pokud je to sdělení, které má specifický, politický náboj, tak si myslím, že je rozumnější to vkládat do autentických úst. Zkrátka aby to říkal ten, kdo si to opravdu myslí a může si za tím stát. Když takové sdělení, a tohle je ten případ, kdy si vlastně pochválíte stranu, že je úžasná, a vložíte to do úst cizímu člověku, tak to nevyzní dostatečně poctivě,“ zlobil se komunista Jiří Dolejš. K fotobankám by se uchyloval pouze, pokud jde o ilustrační fotografie nebo neutrální sdělení.

"V politice by se fotobanky rozhodně využívat neměly, protože to vždy dopadne špatně. Ideální je používat reálné lidi, členy či podporovatele,“ souhlasil známý politický marketér Jakub Horák s tím, že je vždy kontroverzní využívat nečleny, kteří se jakoby staví za hodnoty strany, aniž by si toho byli sami vědomi.

Obdobný postoj zaujala i Markéta Pečenková, která je známá z kampaní TOP 09 a která se také podílela na prezidentské kampani francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Jinak se k tomu ale staví člen KSČM Stanislav Grospič. "Využívá to celá škála politických subjektů, takže nevidím důvod, proč by to nemohla dělat KSČM,“ hájil postup své strany.

Vedoucí mediálního úseku KSČM Helena Grofová se nechala slyšet, že strana bude s využíváním fotobank za účelem politického marketingu pokračovat i nadále, jelikož je fotografování jednotlivých komunistů finančně zátěžové.

Média se proto obrátila na poslankyni KSČM Květu Matušovskou a mladou komunistku z jižních Čech Annu Vaculíkovou, zda by jim v případě potřeby nečinilo problém se zapojit do focení pro politickou kampaň.

"Měl by tam být jeden z nás, ne nějaká paní z Německa," řekla Vaculíková. "Jsem komunistka a nestydím se za to,“ uvedla zase Matušovská s tím, že je ve straně řada dalších mladých žen, které by taktéž byly bývaly ochotné se nechat za tímto účelem vyfotografovat.

"Spousta lidí má KSČM za stranu, kde jsou jen starší lidé a žádní mladí, ale ono to tak není. Mladí lidé tu opravdu jsou a věřím tomu, že kdyby je vedení oslovilo, tak by rádi dali svůj obličej k propagaci strany,“ podotkla mladá komunistka.

"Měl by tam být jeden z nás, ne nějaká paní z Německa, která s tou myšlenkou nemá absolutně nic společného,“ uzavřela.