Povolební jednání v Praze pokračují. Spolu jednalo s Čižinského hnutím

Povolební vyjednávání začala již po sečtení všech hlasů minulý víkend, kdy vítězná koalice Spolu uvedla, že je pro ni prioritou sestavit koalici na vládním půdorysu, tedy se STAN a Piráty. Volby v Praze vyhrála Spolu před ANO a Piráty.

"Náš program je podle jejich názoru v pořádku. Zároveň jsme vyřídili tu naši výzvu Prahy Sobě, Pirátů a STAN k setkání v tom formátu čtyř subjektů. Tak tako výzva byla prozatím odmítnuta," řekl lídr PS a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Lídr Spolu a bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) řekl, že vyjednávací týmy se bavily především o fungování Prahy a jejím řízení, rovněž se diskutovalo o bydlení a řešení dopravy. "Měli jsme možnost vyslechnout jejich názory," řekl Svoboda, který zopakoval, že Spolu se snaží vytvořit koalici na vládním půdorysu. "Dává to největší možnosti Praze prospívat. Je jsme vyslechli jako z dalších stran, jejichž názory nás zajímají a rádi jsme je slyšeli," dodal.

Piráti a STAN dnes zopakovali svůj postoj, který uváděli v uplynulých jednáních, že podle jejich názoru by bylo dobré ustavit právě koalici postavenou nejen na vládním půdorysu, ale ještě společně s PS. Svoboda to dnes opakovaně odmítl. Místopředseda ODS, pražský zastupitel a vyjednavač Spolu Zdeněk Zajíček řekl, že rozdílné názory mají strany například v oblasti dopravy nebo výstavbě v Praze.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu pro Prahu, získala 19 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty. Voleb se zúčastnilo 43,91 procenta voličů.

Praha Sobě, Piráti a STAN chtějí po Spolu společné jednání

"Domluvili jsme se, že vyzveme Spolu ke společnému setkání v tom formátu Praha Sobě, Piráti, STAN a Spolu. Na tom jsme se domluvili jednomyslně. Vzešlo to ze společné diskuse," řekl Čižinský.

Pro Prahu Sobě je podle Čižinského důležité, aby pokračovala pomoc Pražanům v energetické krizi, podpora veřejné dopravy nebo výstavba nájemního bydlení. "Personální otázky jsme neřešili. Pouze jsme vyzvali všechny strany k tomu společnému širokému jednání," řekl Čižinský.

STAN podle Laciny vstoupil do jednání bez jakýchkoli personálních i gesčních požadavků. "To, co říkáme od začátku, je koalice na bázi té vládní doplněná o Prahu Sobě. Je to relativně široký a bezpečný způsob, jak řídit město," řekl Lacina. "Snažíme se obrušovat hrany a vysvětlovat zúčastněným, že když si budou dávat apriorní podmínky, tak k dohodě dojdeme velmi těžko. Poměrně neradi bychom došli k tomu, aby v Praze vládlo hnutí ANO," dodal Lacina.

Piráti stále trvají na tom, že nechtějí, aby v koalici byli obžalovaní a lidé spojení s kauzou Dozimetr. Naráželi tím na některé kandidáty Spolu. "Vyzvali jsme pana Zdeňka Zajíčka (ODS) k jednání na půdorysu širší koalice demokratických stran bez populistů. Požádali jsme Spolu o termín schůzky," řekla pražská zastupitelka a členka vyjednávacího týmu Pirátů Jana Komrsková. Prioritou pro Piráty podle ní zůstávají programové průniky.

