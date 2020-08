Povšík (ČSSD) chce být hejtmanem, do kampaně zapojil svojí zelenou škodovku 110R

Bližší odhady, jak by strana mohla ve volbách dopadnout, Povšík sdělovat nechtěl. "Já toto neříkám a říkat nebudu. Já za sebe říkám, že my uspějeme, budeme v krajském zastupitelstvu zastoupeni a já i věřím, že budeme v krajské radě," řekl Povšík. Do kampaně ve středních Čechách dají sociální demokraté do pěti milionů korun. Kampaň doprovodí Povšíkův veterán, zelená Škoda 110R.

Moc děkuji všem, kdo přišli podpořit start kampaně @CSSD do krajských a senátních voleb ve Středočeském kraji. Bylo nás dnes u Karlštejna opravdu hodně! Více už brzy na https://t.co/Ep24eIbYQq nebo mém FB. pic.twitter.com/4QWhfDpWZD — Robin Povšík (@povsik) August 23, 2020

ČSSD dnes při zahájení kampaně představila šestici volebních slibů, které chce v případě vítězství splnit. Jde o zahájení stavby bytů pro krajské zaměstnance, zvýšení dostupnosti lékařské péče, více míst v domovech pro seniory, vybudování 240 sportovišť, posílení veřejné dopravy a snížení počtu nových skladů v kraji, a to pod heslem lesy místo skladů.

"Co mě trápí, tak to jsou ty rozlézající se logistické areály. Já si nemyslím, že střední Čechy mají být skladištěm a skladem Evropy. Myslím si, že kraj v tom může v rámci procesu řízení vlivu stavby na životní prostředí dávat poměrně výrazně najevo, co si o těchto stavbách a věcech myslí," řekl Povšík.

ČSSD je nyní ve Středočeském kraji v koalici s ANO a KSČM. Případné pokračování spolupráce s hnutím ANO Povšík nevylučuje. "Říkám obecně, že ta koalice není špatná, jenom mě mrzí, že paní hejtmanka (Jaroslava Pokorná Jermanová) je občas trochu prostořeká nebo neuvážlivá. Já říkám, že tato koalice odvedla spoustu práce," řekl Povšík.

"Mluvím průběžně s kdekým. Když jsem třeba hovořil s někým z pravicovější části spektra, tak jsem říkal, že si dovedu představit různé formy spolupráce, ale že existují nějaké zásady, které prostě my za křesla nevyměníme," řekl Povšík. Jako příklad uvedl privatizaci zdravotnictví. "To je něco, co je pro nás nepřekousnutelné, a v takovém partnerství bychom nebyli," řekl.

Specifickým bodem kampaně je podle Povšíka slib výstavby krajských bytů. "Trápí mě skutečnost, že kraj má svoje budovy a v těch budovách žijí zahraniční agenturní pracovníci. Já si prostě myslím, že tam máme budovat byty pro naše zaměstnance. Kraj má 55.000 zaměstnanců prostřednictvím svých příspěvkových organizací, jsou to často lidé, kteří neoplývají vysokými příjmy," řekl Povšík. V těchto bytech by mohli bydlet například učitelé, pracovníci sociálních služeb, ale i silničáři.

Krajské volby se konají 2. a 3. října. ČSSD ve středních Čechách vede do voleb Robin Povšík, první náměstek ministryně práce a sociálních věcí, dvojkou je krajská radní Aneta Heřmanová, trojkou podnikatel Jan Tvrdý a čtyřkou ředitel domova pro seniory v Hostivici u Prahy Luboš Doleček.