Povšík je přesvědčen, že Kulhánek bude dobrým ministrem

Kulhánek je členem místní organizace Mladá Boleslav. Podle Povšíka je řadovým členem, ale patří stejně jako on do nejužšího týmu kolem šéfa ČSSD Jana Hamáčka. "Už několik let spolu velice intenzivně spolupracujeme," uvedl Povšík.

Kulhánek dříve zastával pozici náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí v době, kdy úřad vedl nynější ministr kultury Lubomír Zaorálek. Studoval mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze, magisterský titul má z washingtonské Georgetown University.

"Jakub Kulhánek je člověk, který má v dané oblasti vzdělání, zahraniční politika ho dlouhodobě zajímá a myslím si, že na dobu do voleb bude velmi dobrým ministrem zahraničních věcí. Je člověkem, který se v té problematice orientuje, nebude tam pro něj nic nového. Pokud bude panem prezidentem jmenován, tak se nepotřebuje ani den rozhlížet po Černínském paláci, protože ví, co česká zahraniční politika potřebuje," uvedl Povšík.

Vicepremiér Hamáček původně nabídl funkci po odvolaném Tomáši Petříčkovi Zaorálkovi, který však dal najevo, že chce dál řídit resort kultury. Pokud by Zaorálek změnu přijal, nastoupil by na ministerstvo kultury poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke.

Povšík připustil, že vyměňovat ministra bez dojednané náhrady není šťastné. "Není to dobrý začátek nové éry, ale to se tak stává. Myslím si, že jsme to velice rychle vyřešili, a jsem přesvědčen, že i pan prezident (Miloš Zeman) tenhle návrh přijme," dodal.