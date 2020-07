Pozemky v okolí Vrbětic má vyčistit Zlínský kraj, dostane dotaci

Jeden sklad ve Vrběticích vybuchl v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Munice v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena. Ohledání prvního vybuchlého skladu ve Vrběticích skončilo v červnu 2017, následně zahájili pyrotechnici práce u druhého explodovaného skladu. Po zimní pauze pokračují na místě od začátku března.

Při výbuších bylo zasaženo 1319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo v areálu. Majitelům pozemků se od explozí do dubna vrátilo do užívání asi 952,5 hektaru, dalších zhruba 366,5 hektaru ještě zbývá uvolnit. V budoucnu by měly získat všechny pozemky a objekty v areálu do svého majetku Vojenské lesy a statky ČR, které na nich plánují hospodařit.

"Nelze však opomenout to, že mimořádnou událostí byly postiženy i pozemky vně původního areálu muničních skladů, neboť i tyto byly zasaženy rozptylem nevybuchlé munice a rovněž po ukončení zásahu bude nezbytné zajistit jejich asanaci. Na rozdíl od situace uvnitř areálu však jejich majitelům žádná možnost řešení situace nabídnuta nebyla, což ve svém důsledku může vést i k riziku, že asanace pozemků vně areálu nebude řešena vůbec a budou se zde vykonávat práce s přijetím rizika, že bezpečnost práce není stoprocentně zaručena," uvádí materiál.

Vzhledem k množství vlastníků okolních pozemků a k tomu, že policie ani hasiči nemají kapacitu na to, aby pozemky vlastními silami pyrotechnicky vyčistili, zvolilo vnitro jako nejvhodnější cestu zřízení dotačního titulu pro Zlínský kraj, který si najme soukromé pyrotechniky a pozemky postupně hloubkově vyčistí. Výše dotace vychází z nezávazného odhadu pěti firem.