Pracovníci sociálních služeb dostanou odměnu 15.000 až 50.000 korun, schválila vláda

Schválila to dnes vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Částky jsou za plný počet odpracovaných hodin, při menším úvazku se krátí. Podle tiskového oddělení ministerstva práce by poskytovatelé sociálních služeb měli dostat i dotace na pokrytí zvýšených výdajů kvůli nákaze.

Na odměny i zvýšené výdaje je podle tiskového oddělení celkem 6,4 miliardy korun. Pět miliard by mělo být ze státního rozpočtu. Zbývajících 1,4 miliardy korun zůstalo z loňských dotací, které se nevyčerpaly.

Odměny mají ocenit práci od října do konce února. Pracovníci domovů seniorů, postižených či se zvláštním režimem, stacionářů, pečovatelské a odlehčovací služby, chráněného bydlení a osobní asistence, kteří se o klienty přímo starají, dostanou 50.000 korun. Peníze by mohlo obdržet 59.300 zaměstnanců. Ostatní personál v zařízeních by měl mít 30.000 korun. Podle ministerstva je to asi 24.800 lidí.

V dalších sociálních službách by asi 17.400 lidí, kteří přímo pracují s potřebnými, mohlo dostat 25.000 korun. Pro zbývajících asi 4900 pracovníků by bylo 15.000 korun.

Obce a kraje by pak mohly žádat o dotace na odměny pro asi 4400 sociálních pracovníků a pracovníků odborů ochrany dětí (SPOD). Ti by mohli získat 25.000 korun.

Tiskové oddělení uvedlo, že výzvy k podávání žádostí o dotace vypíše resort teď v březnu. Vyplacení peněz se pak dá očekávat v dubnu.

Další finance by chtělo ministerstvo uvolnit na pokrytí zvýšených výdajů na ochranné pomůcky, karanténní a jiná opatření či přesčasy. Peníze by měly sloužit i na dorovnání výpadků peněz kvůli nařízeným omezením. Proplácet by se mělo také testování návštěv v domovech či klientů, kteří odjeli za rodinou. Za test ministerstvo uhradí 182 korun a za jeho provedení 206 korun.

Dotace na odměny a zvýšené výdaje kvůli epidemii mohli poskytovatelé péče získat už loni za první vlnu. Vláda na odměny tehdy schválila 5,2 miliardy a na náklady 990 milionů korun. Za období od 13. března do konce května ministerstvo rozdělilo pracovníkům 2,03 miliardy a na protiepidemická opatření 1,62 miliardy. Zbylé peníze využije teď.

Ministerstvo v návrhu dotací uvedlo, že odměnou chce ocenit náročnost práce v sociálních službách i fyzické a psychické vypětí pracovníků. Bránit chce také jejich odchodu do jiných oborů. Plán vyplatit odměny i za druhou vlnu zmínila Maláčová loni v polovině listopadu na jednání sněmovního sociálního výboru.