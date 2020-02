S přejmenováním podle serveru nově souhlasí místopisná komise a mohlo by se slavnostně uskutečnit 27. února, kdy uplyne pět let od Němcovovy vraždy. Místopisná komise souhlasila také s pojmenováním veřejného prostranství po zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské. Její jméno by mohla nést promenáda, která by v Královské oboře ve Stromovce vedla od Místodržitelského letohrádku, píše Aktuálně.cz.

"Předpokládám, že bychom o tom hlasovali 24. února, protože bych chtěl stihnout ceremoniál slavnostního odhalení na výročí vraždy Borise Němcova, ideálně i s dcerou Borise Němcova," řekl serveru Hřib. Uvedl také, že návrh probraly koaliční strany. "Tuhle záležitost také podporují, protože tady jsme hodnotově na stejné vlně," dodal primátor.

Podle šéfa koaliční Prahy sobě Jana Čižinského to bude určitý symbol. "Podporuje lidi, kteří jsou ochotní si zkomplikovat život, jsou stateční a na svou statečnost potom doplatí. Takovéhle lidi potřebujeme v každém režimu, udělali něco mimořádného a je dobré si je připomínat," řekl Čižinský.

Zástupci TOP 09 v Radě HMP podpoří přejmenování náměstí Pod kaštany, na kterém se nachází ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova, což byl ruský opoziční lídr zavražděný v roce 2015 v Moskvě. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) February 7, 2020

Místopisná komise zveřejnila souhlasné stanovisko dnes. Návrhem se zabývala již dřív, tentokrát ho však poprvé podpořila. Svou roli hrálo i to, že na této adrese nemá nikdo hlášený trvalý pobyt, takže odpadnou případné komplikace, které by nastaly s povinností místních měnit si bydliště v občanských průkazech, píše server. Název Pod Kaštany navíc zůstane zachován pro přilehlou ulici.

Náměstí před ruskými ambasádami v minulosti po Němcovovi přejmenoval Washington a litevský Vilnius. Hřib si nemyslí, že by přejmenování náměstí po kritikovi prezidenta Vladimira Putina mohlo Rusko chápat jako provokaci. "Vůbec nechápu, proč by to mělo být tak vnímáno. Tady se bavíme o bývalém vicepremiérovi Ruské federace a dřívějším úspěšném regionálním politikovi v Rusku, který byl zavražděn," řekl serveru primátor.

Boris Němcov byl ruským vicepremiérem v letech 1997 až 1998 za prezidenta Borise Jelcina. Po odchodu z parlamentu v roce 2003 pomáhal mimo jiné organizovat pouliční protesty proti Putinově režimu. Kreml kritizoval za zhoršující se ekonomickou situaci, korupci či za angažmá Ruska v konfliktu na Ukrajině.

Za účast na protestech byl Němcov několikrát zatčen. Zavražděn byl 27. února 2015, několik dní před demonstrací proti Putinově vládě a válce na Ukrajině. Zastřelili ho na moskevském mostě naproti Kremlu. Za vraždu byla odsouzena skupina Čečenců, objednavatele zločinu se vypátrat nepodařilo.

Ruská novinářka Anna Politkovská patřila k nejznámějším ruským novinářům a obráncům lidských práv. Ve svých článcích tvrdě pranýřovala porušování práv civilního obyvatelstva v Čečensku ruskými jednotkami a byla nesmlouvavým Putinovým kritikem. Kriticky se vyjadřovala také o policejní a justiční "mafii" v Rusku. Zavražděna byla 7. října 2006 v Moskvě, v den Putinových čtyřiapadesátých narozenin. Dva hlavní pachatele vraždy soud v roce 2014 poslal na doživotí do vězení, objednavatel činu dosud znám není.