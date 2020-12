Pravidla očkování proti koronaviru projedná Senát zřejmě za týden

O úpravy daňového balíčku, který má přinést zrušení superhrubé mzdy, usilují vládní strany i senátorské kluby. Zatím největší podporu má návrh ODS, který zachovává Sněmovnou schválené sazby daně z příjmů na 15 a 23 procentech, ale daňovou slevu na poplatníka zvyšuje jen o 3000 korun na 27.840 Kč ročně.

Sněmovní verze počítá s nárůstem daňové slevy na 34.125 korun ročně, což by s dalšími změnami snížilo příjmy veřejných rozpočtů o 134 miliard korun ročně. ANO a ministerstvo financí to proto odmítá. Senátní úpravy ale podpoří i s plánovaným zvýšením daňových příjmů krajů a obcí. Další změny ovšem ještě mohou doporučit ve středu další senátní výbory.

Očkování proti novému koronaviru mají mít lidé hrazeno ze zdravotního pojištění. Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie. Očkování u lékaře bude dobrovolné a mohlo by stát až pět miliard korun, pokud by byly třeba dvě dávky. Kdyby zákon nebyl schválen, nebylo by možné očkování a očkovací látky pojištěncům bezplatně poskytovat.

Další novela, kterou Sněmovna zrychleně schválila, má umožnit medikům zastávat při práci v nemocnici pozici praktické sestry, nejen sanitáře nebo ošetřovatele. Jiná novela má dovolit, aby ve věznicích za chybějící dozorce mohli v době krize nově zaskakovat policisté na dobu nezbytně nutnou.