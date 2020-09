Praze zbývá 11 procent lůžek pro těžké případy. Hřib viní z druhé vlny Babiše

Praha je nejhůře postiženým českým regionem, i přesto se ale na jednání ministra zdravotnictví Romana Prymuly s pražskými radními nehovořilo o žádných nových konkrétních opatřeních.

"Bylo nám sděleno, že momentálně se nechystají zavádět další opatření v oblasti kulturních nebo sportovních akcí. Chtějí ale sledovat účinnost momentálních opatření," ve vysílání ČT24 primátor.

Aktuálním vývojem nákazy je ale znepokojen. "Momentálně je volných 91 lůžek na ARO nebo JIP, to je 11 procent z celkové kapacity. Je to dohromady – ty, co byly vyčleněné na covid, i nebyly. Jedenáct procent není mnoho," dodal.

Praha proto musela nachystat řešení pro případ, že by lůžka došla. Nemocní by mohli být umístění do tělocvičen nebo na internáty. Zásadní ale je dostatečné vybavení lůžek a personál. "Lůžka fungují, jen pokud jsou obsazena personálem, který se také může nakazit," vysvětlil.

Ze současného šíření nákazy viní premiéra Babiše, který podle něj pozdržel zavádění opatření proti pandemii. "Praha nemůže jako jediné město v ČR sanovat důsledky ekonomických opatření, nota bene v situaci, kdy je situace dána tím, že premiér na poslední chvíli změnil odborná opatření," míní.