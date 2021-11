Pražský primátor Hřib se pokusí příští rok ve volbách obhájit svůj post

"Plánuji se zúčastnit primárek, do nich půjdu určitě. Teď začnu sbírat podporu a bude záležet na vůli krajského fóra," řekl Hřib.

Jedním z důvodů, proč chce znovu kandidovat, je podle jeho slov snaha udržet současnou koalici a vytvořit v Praze stabilní politické prostředí. "Bylo by dobré, kdyby rada pokračovala, ideálně ve stejném složení. Když se podíváte na města, která prosperují, například Vídeň, tak je tam velká politická stabilita. To, co se dělo v minulých dvou volebních obdobích, kdy se rozpadaly koalice, tak to byl chaos, který neprospívá koncepčnímu rozvoji města," řekl Hřib.

V hlavním městě vládnou Piráti společně s Prahou sobě a Spojenými silami pro Prah (TOP 09 a STAN), V 65členném zastupitelstvu mají většinu 39 hlasů. V opozici jsou ODS, která minulé volby vyhrála, a hnutí ANO.