Pražští Piráti chtějí, aby bylo hlavní město do roku 2025 nezávislé na ruském plynu

"Do roku 2025 bychom byli rádi, kdybychom mohli označit Prahu za nezávislou na plynu od ruského režimu," řekl předseda pražské organizace Pirátů Daniel Mazur. Současný pražský primátor a člen Pirátů Zdeněk Hřib dodal, že se o to město již v posledních letech snažilo, ale nyní bude potřeba úsilí s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině zvýšit.

Napomoci na snížení závislosti na ruském plynu a na fosilních palivech obecně má podle strany například snižování energetické náročnosti veřejných budov a instalace fotovoltaických panelů na jejich střechy. S tím již město na několika střechách začalo, v příštím roce by Piráti rádi do rozpočtu prosadili, aby magistrát dal miliardu korun na dotace městským částem určeným právě na solární panely na střechách škol a školek.

Novinkou má být podle představ Pirátů budování střešních konstrukcí nad parkovišti, které by kromě prostoru pro fotovoltaiku zajistily také zastínění. Na to by strana chtěla dát další miliardu Kč z městského rozpočtu, což by podle Hřiba umožnilo vybudovat panely nad 5000 parkovacími místy.

Z pohledu vytápění má nové zdroje zajistit již budovaná bioplynová stanice v Ústřední čistírně odpadních vod. Další má vzniknout v Chrástu za Prahou rozšířením již existujícího zařízení, jehož nákup městští zastupitelé schválili v červnu. Hřib dodal, že zadal řediteli magistrátu prověřit možnost snížení teploty vytápění v magistrátních budovách pod aktuálních 22 stupňů.

Plánovaná výstavba v dosud nevyužitém území Bubny-Zátory a také části Dejvic a Veleslavína by mohly získávat teplo s pomocí tepelných čerpadel z odpadních vod. Podle předsedy pirátského klubu zastupitelů Viktora Mahrika již k tomu vzniká studie, kterou by po volbách mělo dostat ke schválení nové vedení města. K vybudování technologie by Praha mohla využít peníze z evropského modernizačního fondu.

Vedení metropole již také avizovalo, že v takzvaných kotlíkových dotacích již město nebude podporovat plynové kotle, ale jen tepelná čerpadla či fotovoltaiku.

Komunální volby se budou konat 23. a 24. září. V Praze se bude volit do celopražského zastupitelstva i do zastupitelstev městských částí, kterých je celkem 57. Kromě toho budou voliči vybírat ve třech pražských obvodech senátory. Poslední volby v roce 2018 v Praze vyhrála ODS, která získala 14 zastupitelských křesel. Po 13 získali Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). ANO si z voleb odneslo 12 mandátů. Na koalici se po volbách domluvily Piráti, Praha Sobě a Spojené síly, vítězná ODS a ANO skončily v opozici.

Státy Evropské unie se dnes kvůli očekávanému omezení dodávek plynu z Ruska dohodly na pravidlech omezení spotřeby této suroviny pro nadcházející topnou sezonu. Po první části jednání unijních ministrů energetiky o tom dnes informovalo české předsednictví Rady EU. Ministři schválili upravený návrh Evropské komise, který počítá s dobrovolnými úsporami ve výši 15 procent.