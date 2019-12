Předem se vědělo, kdo vyhraje? Erik Best vytáhl špínu na Milion chvilek

Čižinský založil politickou sílu 3000 statečných, se kterou chce vyrazit za dva roky do sněmovních voleb a stát se premiérem. Jeho cílem je, aby se politika proměnila a aby lidé, kteří jsou zklamaní a nechodí kvůli tomu k volbám, přišli a nabyli dojmu, že má smysl se o politiku zajímat.

Diskuzi ohledně projektu vyvolal poté, co vystoupil na demonstraci, kterou pořádal Milion chvilek. Sám ale dodal, že pouze dostal možnost tam vystoupit a to využil pro apel na lidi. Mezi ním a spolkem žádná vazba není.

Novinář Erik Best je ale přesvědčen, že ze strany spolku šlo o něco jiného. "Spolek Milion chvilek pro demokracii vypsal v úterý na pražském Klárově casting k inscenaci nazvané „Budoucnost bez Babiše“. Byl to sice konkurz, ale kdo vyhraje, věděli organizátoři předem. Vše bylo připraveno pro grandiózní výstup starosty Prahy 7 Jana Čižinského," napsal.

Dodal, že zatímco starosta svůj podíl na Milionu chvilek využil k propagaci svého projektu, ostatní účastníci konkurzu jsou znepokojeni. Mikuláš Minář a Benjamin Roll z Milionu chvilek je tam podle něj nalákali pod falešnou záminkou.

"Slíbili, že přenechají jeviště „zástupcům demokratických stran“, Čižinský však žádnou takovou stranu nezastupoval. Místo toho si spolu s organizátory vymyslel na ostatní účastníky konkurzního řízení a porotu (obecenstvo) překvapení a předal jim „dárek“, který nikdo nečekal," dodal.

Nepochybuje, že to vedoucí představitelé Milionu chvilek mysleli dobře, podle jeho názoru ale porušili ovšem pravidla hry. "Což je v podstatě to, z čeho obviňují Andreje Babiše," udeřil ve finále Best.