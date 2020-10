Předseda ODS Fiala volil do Senátu, vyzdvihl jeho význam pro demokracii

Senát podle Fialy dokáže upravovat zákony a fungovat jako protiváha vlády. "Vidíme také význam Senátu v mezinárodní rovině, všichni si pamatují nedávnou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan a jaké je to vlastně narovnání páteře české zahraniční politiky," řekl ČTK Fiala.

Volil jsem silný a demokratický Senát. Přijďte také k volbám a volte kandidáty ODS. pic.twitter.com/doEYy9TUR9 — Petr Fiala (@P_Fiala) October 9, 2020

Aby Senát dokázal plnit svou roli, potřebuje podle Fialy silnou demokratickou většinu. Předseda ODS by si přál, aby předsedou Senátu zůstal právě jeho spolustraník Vystrčil.

Fiala se domnívá, že ODS má velkou šanci v senátních volbách posílit. Obhajuje podle předsedy dva mandáty, přičemž do druhého kola postoupilo deset kandidátů navržených ODS a šest dalších, u kterých tvoří občanští demokraté součást koalice, případně kandidáty podporují.

V Brně-městě má ODS ve druhém kole Romana Krause, lékaře a bývalého ředitele Fakultní nemocnice Brno. Proti němu stojí Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan by chtěl, aby svá křesla obhájili dosavadní senátoři za Starosty. Spokojený by byl, kdyby se do horní komory dostali všichni finalisté nominovaní jeho hnutím. ČTK to dnes řekl poté, co v Kolíně odevzdal hlas ve druhém kole senátních voleb. Napínavý souboj podle něj určitě svede v Praze 9 David Smoljak, který se utká s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem (za ODS).

Rakušan připomněl, že už v prvním kole se podařilo obhájit mandát Zbyňku Linhartovi ve volebním obvodu Děčín a do finále se dostalo dalších deset adeptů nominovaných Starosty. Věří, že se podaří obhájit čtyři křesla a další k nim přidat. "Před volbami, než jsem tušil, jak dopadne první kolo, jsem říkal, že pokud budou tři navíc, budu spokojen. Teď si troufnu říct, že pokud bude šest navíc, budu spokojen," uvedl Rakušan.

Dále podporujeme tyto kandidáty:

Plzeň: D. Kůs

Strakonice: L. Peterka

Kladno: A. Šípová

Rychnov n.K.: J. Grulich

Žďár n.S.: J. Klement

Brno: A. Šabatová

Znojmo: T.T řetina

Přerov: J. Seitlová

Uherské Hr.: J. Bazala — Hnutí STAN (@STANcz) October 9, 2020

Voliči svými hlasy předurčí mimo jiné to, jestli předsedou horní komory zůstane zástupce ODS nebo jej vystřídá zástupce Starostů. Podle Rakušana je ve hře mnoho proměnných. Poukázal na to, že ODS je také velmi úspěšná a není vyloučeno, že bude mít nejsilnější klub početně. Otázkou je i to, zda bude platit dohoda, že nejsilnější klub má předsedu.

"My to necháme na našich vyjednavačích. Určitě máme v klubu lidi, kteří by to zvládli výborně," řekl Rakušan. Zmínil se třeba o zkušeném senátorovi Linhartovi, který uspěl už v prvním kole. Jsou ale podle něj i další osobnosti za STAN, které by se mohly funkce ujmout, navíc nynější předseda Miloš Vystrčil podle Rakušana funkci zvládá dobře.

"Dohodli jsme se včera (ve čtvrtek) na předsednictvu STAN, že to skutečně budeme hodnotit až po výsledcích voleb a že to opravdu necháme na vyjednávacím týmu, který je složen ze zástupců našeho senátorského klubu," uvedl Rakušan.