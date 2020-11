Předsednictvo lidovců neodvolá Jurečku za konzumaci piva na ulici, říká pro EZ Zdechovský

Při čekání na jídlo u výdejního okénka si večer na státní svátek objednal i čepované pivo, které na veřejnosti vypil. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se navíc se zlatavým mokem vyfotil a snímek umístil na svůj twitterový účet, odkud jej sice záhy stáhl, ale většina lidí jej přesto zaregistrovala. Bývalý ministr zemědělství na prohřešek reagoval tím, že na svých funkcí nelpí a je připraven odejít z politiky. „Mohu otevřeně říci, že pana Mariana Jurečku na pondělním předsednictvu nehodláme odvolávat, má i nadále naši podporu,“ konstatuje místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský.

Europoslanec nikterak chování svého nadřízeného nebagatelizuje, ale odmítá jej srovnávat s proviněním bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který společně s Jaroslavem Faltýnkem a dalšími vyrazil na konci října do vyšehradské restaurace Rio´s. Ta měla být stejně jako ostatní podniky zavřena kvůli vládnímu nařízení. Noční party stálo Prymulu křeslo šéfa zdravotnického resortu. „Z našeho pohledu se jeho prohřešek ocitá v úplně jiném světle, než kdyby šel někam do uzavřené restaurace. Srovnávat pivo na ulici s návštěvou uzavřeného podniku opravdu není na místě. Jedná se o dvě úplně diametrálně odlišné věci.“

Bývalý krizový manažer tvrdí, že lidovce přesvědčilo Jurečkovo chování. „Ve vedení strany jsme ocenili, že pan předseda Jurečka se zachoval jako chlap, projevil účinnou lítost, nic nezakrýval, nelhal. A tak předpokládám, že předsednictvo nebude po panu Jurečkovi žádat, aby udělal další kroky.“

Zdechovský s kolegy z KDU-ČSL si rovněž považují, že jejich šéf se šel dobrovolně nahlásit na policii. „Celou záležitost tedy z vlastního podnětu podstoupil orgánům k prošetření i k potrestání. Rovněž na charitu věnuje peníze. Z našeho pohledu bereme vše tak, že se zachoval velmi čestně. Prostě tak, jak se má správný chlap k danému problému postavit.

Místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci v Evropském parlamentu bere Jurečkovo večerní pivo na ulici jako přeslap. „Samozřejmě, že je to pochybení, ale bereme jej v lidské rovině. Ano, stalo se, provinil se. Ale celý případ ukazuje na to, že i pan Marian Jurečka je člověk. V současné době je pod obrovským pracovním tlakem, a to kvůli řešení koronavirové krize, spí jen několik hodin denně,“ vysvětluje pro EuroZprávy.cz Tomáš Zdechovský.

Poslanec Marian Jurečka, který v nedávných krajských volbách neúspěšně kandidoval na post hejtmana Olomouckého kraje, není jediným politikem, jenž porušil vládní nařízení v době koronavirové pandemie. Kromě bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly či Jaroslava Faltýnka, kteří navštívili s ostatními vyšehradský podnik Rio´s, se provinil i předseda Poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Na začátku listopadu byl přistižen, jak při čekání na jídlo vstoupil do jedné z pražských vinohradských restaurací, kde si v interiéru vypil pivo. Kalousek se za svůj zkrat veřejně omluvil v Poslanecké sněmovně a na charitu poukázal deset tisíc korun.