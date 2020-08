Lékař z řad ČSSD ironicky komentuje návrat roušek. Změnil by název státu

"Cokoli tlačíme do hlav mladé generaci, taky musí být nesmírně zodpovědné,“ vysvětlil politik důvody své averze vůči novým restrikcím v interview pro Český rozhlas Plus. Zakrývání úst a nosu bude povinné nejen v nemocnicích a zařízeních sociální péče, obchodech a veřejné dopravě, ale i na úřadech, ve veřejných prostorách, při představeních či v restauracích vyjma konzumace jídla.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se už nechal slyšet, že návrat k přísnějším opatřením ještě projedná s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO). Nejdou mu například do hlavy roušky ve společných školních chodbách.

"Osobně pokládám za nejrizikovější moment, kdy našim dětem bez většího zdůvodnění rostou roušky do hlavy. To bude mít velké psychosociální důsledky pro celou generaci. Taky pak možná budou kontrolovat své maminky a babičky, jestli mají roušky dobře nasazené. Je to docela tragická situace,“ vyjádřil se k tomu sociálně demokratický senátor.

"Ministr už ale ten šišatý covidový míč vykopl mimo oblast zdravotnictví. Do oblasti lidských práv, psychosociální až do oblasti klimatu ve společnosti,“ pokračoval Žaloudek, který je také povoláním lékař, s tím, že zatímco jsou zdravotníci povinní se starat o nemocné, běžná veřejnost by se měla zabývat tím, v jaké společnosti vlastně chce žít.

S plošnými rouškami nesouhlasí ani koaliční senátor, také lékař

Nespokojenost s plošným zavedením povinných roušek vyjádřil nespokojenost i další doktor a senátor Peter Koliba (ANO).

"Rozhodnutí ministra Vojtěcha mne velice překvapilo. Myslím, že to není úplně racionální. A už vůbec nevidím důvod, proč mají děti nosit roušky ve školách. Jedná se o nejméně ohroženou skupinu,“ nechal se slyšet s tím, že ani samotné roušky nemusejí být zcela bez zdravotního rizika, jelikož se musejí po určitém čase měnit, což děti pravděpodobně dělat nebudou.

"Nemluvě o ekonomických dopadech na rodiny s dvěma, třemi dětmi ve škole, které si denně mají vyměnit dvě tři roušky, které nejsou v zanedbatelných cenách,“ podotkl senátor za ANO s tím, že smysl nošení roušek spatřuje pouze v těch lokalitách, kde je vysoký počet infikovaných koronavirem. Plošná opatření mu ale nepřijdou na místě.

Zároveň také poukázal na to, že se coby koaliční senátor ani nemohl k nově přijatým pravidlům vyjádřit a že přišla celkem překvapivě, což nepovažuje úplně za racionální.

Česká roušková republika či Česká ochráněná republika?

Slovy hlavní hygieničky Jarmily Rážové se díky rouškám snižuje nebezpečí infekce covidem-19 až pětinásobně.

"Tak budeme chodit s rouškami, abychom bojovali proti všem mikrobům obecně. Změňme název České republiky na ČRR – Česká roušková republika. Nebo na ČOR – Česká ochráněná republika,“ vyjádřil se k tomu s nadsázkou Žaloudík.

"Tak budeme proti mikrobům bojovat s rouškami na nose. To je věc k diskusi, ale proč jsme si vybrali zrovna SARS-CoV-2? Pak tady bude SARS-CoV-3 nebo SARS-CoV-8," podotkl.

V závěru svého vyjádření také řekl, že i když se na tom společnost i parlament shodnou, on bude i nadále odpůrcem nošení roušek, ale tomuto nařízení se podřídí. "Doporučoval bych, aby se lidé chovali jako loni nebo předloni touto dobou a nic se nestane,“ uzavřel senátor.