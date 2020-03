Premiéři V4 ocenili snahu Řecka zastavit uprchlíky: Krize z roku 2015 se nesmí opakovat

Řecko čelí velkému migračnímu tlaku poté, co Turecko přestalo dodržovat dohodu s EU o tom, že bude tyto migranty zadržovat na svém území.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že se nesmí opakovat migrační krize z roku 2015. "Oceňujeme úsilí Řecka při ochraně vnější hranice (EU). Jsme připraveni pomáhat, vyslat naši pomoc, na tom se shodujeme," řekl Babiš po jednání s ostatními premiéry V4. Konkrétní forma pomoci podle něj vzejde z dnešního jednání ministrů vnitra Evropské unie v Bruselu, kroky proti nelegální migraci je nutné koordinovat na celoevropské úrovni.

Extraordinary meeting of Visegrad 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 Prime Ministers in Prague. Discussing #COVID19, migration crisis on Turkish-Greek border and next steps on EU budget 2021-2027 pic.twitter.com/BDEe3v1lXX