Premiéři V4 se sjeli do Lednice, budou jednat o EU či migrační krizi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Lednice na Břeclavsku se dnes sjeli premiéři Visegrádské čtyřky. Je to první setkání lídrů ČR, Slovenska, Maďarska a Polska od vypuknutí pandemie koronaviru. Projednají například pozici V4 před červnovým jednáním Evropské rady, na programu bude finanční rámec do roku 2027, ale i otevírání hranic nebo cestovní ruch.