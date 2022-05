Přes 70 procent lidí si myslí, že vláda lidem dostatečně nepomáhá s následky inflace

— Autor: ČTK

Přes 70 procent lidí si myslí, že vláda lidem dostatečně nepomáhá s následky inflace. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu, který pro televizi CNN Prima News vypracovala agentura STEM/MARK. Televize to dnes uvedla na svém webu. Průzkumu se zúčastnilo 706 lidí starších 18 let.