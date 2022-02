Prezident Miloš Zeman podepsal vládní novelu pandemického zákona

O prezidentově podpisu informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Předloha také uzákoní zavedenou praxi nařizování karantény nebo izolace telefonicky či krátkou textovou zprávou. Nabude účinnosti krátce potom, co vyjde ve sbírce.

Ve Sněmovně brzdili projednání novely poslanci opoziční SPD, jejich obstrukce trvaly desítky hodin. Dolní komora ji schvalovala v souvislosti se senátním vetem hned dvakrát. Pro novelu v obou případech hlasovali poslanci koaličních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Poslanci SPD a dalšího opozičního hnutí ANO ji nepodpořili.

Senát přitom předlohu zejména hlasy svých členů zvolených za vládní strany, byť těsnou většinou, zamítl. Senátoři poukazovali na možnou protiústavnost některých ustanovení, například o třídenní karanténě po návratu z rizikových zemí nebo po pozitivním antigenním testu. Podobně jako část poslanců kritizovali zrychlené schvalování novely ve stavu legislativní nouze.

Předloha dá úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Restrikce by se nadále mohly týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor. Úřady by mohly regulovat například i činnosti vykonávané přímo u zákazníka. Jde třeba o kadeřnické služby a o kosmetiku. Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, novela snižuje po sněmovních úpravách na pětinu.

Pandemickou novelu zákonodárci schvalovali v době, kdy kabinet Petra Fialy (ODS) protikoronavirové restrikce uvolňuje. Vládní činitelé mluví o zákonu i jako o pojistce pro případné další vlny epidemie, které by mohly přijít zejména na podzim.

Předloha zřejmě zaměstná Ústavní soud, a to i kvůli procedurám a postupech při jejím schvalování. Hnutí SPD už ohlásilo, že podání připravuje.